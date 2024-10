Gwiazda awanturuje się z linią lotniczą. "Możesz być milionerką, a nadal być biedną su**"

47-letnia Jessica Chastain, uhonorowana Oscarem za rolę w filmie "Oczy Tammy Faye", a także laureatka Złotego Globu za kreację w filmie "Wróg numer jeden" rozpętała prawdziwe piekło po swojej sześciogodzinnej podróży samolotem linii JetBlue. Gwiazda, niezadowolona z przebiegu lotu, postanowiła publicznie wyrzucić z siebie żale. W mediach społecznościowych skrytykowała linie za niedziałający system rozrywki pokładowej - innymi słowy za to, że nie mogła podczas podróży oglądać filmów. Przedstawiciele linii przyznali się do tego, że system nie działał jak należy i poinformowali, że zarówno jej, jak i innym podróżnym zwróci z tego tytułu po 15 dolarów.

Laureatka Oscara narzeka na linie lotnicze. Internauci bez litości

To nie spodobało się aktorce, oburzonej, że 15 dolarów to nic w porównaniu z 1500 dolarów, czyli kwotą, jaką zapłaciła za lot. "Dziękuję JetBlue za 15,00 $. Mój lot kosztował 1500 $, a ta suma to 1/100 pieniędzy, które wam zapłaciłam. Dziwne, że zapłaciłam tyle za system rozrywki pokładowej, który nie działał przez cały czas mojego 6-godzinnego lotu, ale myślę, że było warto za te 15 dolarów" - napisała w środę na portalu X (dawniej Twitter). Linie odpowiedziały, że każdy z pasażerów dostał takie zadośćuczynienie, na co Chastain stwierdziła, że owszem, rozumie to, ale: "Wydałam 1500 dolarów na lot, tak samo jak mój mąż. Powinien być jakiś kredyt na lot lub coś takiego, skoro mam konto TrueBlue i jestem lojalną klientką".

Afera gwiazdy w samolocie. "Możesz być milionerką i nadal być biedną su**"

Wtedy rozpętało się piekło, bo internauci, oburzeni zachowaniem gwiazdy, nie zostawili na niej suchej nitki. "Publiczny konflikt Jessiki Chastain z linią lotniczą na Twitterze pokazuje, że bez względu na to, ile masz pieniędzy, nigdy nie przestaniesz być millenialsem". "Najzabawniejszą rzeczą w tym, że Jessica Chastain narzekała, że ​​otrzymała zwrot tylko 15 dolarów za niedziałającą rozrywkę pokładową na pokładzie samolotu Jet Blue, jest to, że leciała z mężem. Czy 6 godzin spędzonych razem jest aż tak okropne, że musicie zabijać je oglądaniem czegoś?" - pyta jeden z użytkowników serwisu. Jeszcze inny napisał: "Jessica Chastain narzeka, że ​​zapłaciła 1500 dolarów za lot Jet Blue i nie ma działającego telewizora. Tak, możesz być milionerem, ale w głębi duszy wciąż być spłukaną su**".