Leonardo DiCaprio rzucił dziewczynę dla... starszej?! "Dwie noce z gwiazdą telewizji"

Przystojny Leonardo DiCaprio (49 l.) to amant nie tylko na ekranie. Aktor słynie z tego, że jego życie miłosne kręci się wokół bardzo młodych kobiet. Jego wybrankami zawsze były początkujące modelki i aktorki, a gdy tylko zbliżały się lub osiągały wiek 25 lat, Leo uciekał od nich w popłochu. Tak było między innymi kilka miesięcy temu, gdy gwiazdor rozstał się z aktorką i modelką Camillą Morrone, z którą był aż przez cztery lata, a która latem zeszłego roku skończyła 25 lat.

DiCaprio umawiał się z nastolatką. "To jeszcze dziecko"

Od tamtej pory aktor zdążył się już uwikłać w kilka gorących romansów. Najgłośniej było o tym niedawnym, z 19-letnią modelką Eden Polani. Piękna dziewczyna, młodsza od Leo o 30 lat, mogłaby być spokojnie jego córką. Nie omieszkali tego zauważyć zdenerwowani fani, którzy zarzucili DiCaprio, że Eden jest jeszcze dzieckiem i że tym razem naprawdę przegiął.

Leonardo DiCaprio. Rzucił 19-latkę dla starszej?

Wygląda na to, że Eden to już melodia przeszłości, a kochliwy gwiazdor rzucił ją dla... starszej! Szok! Media plotkarskie donoszą, że DiCaprio spędził dwie noce balując z gwiazdą telewizji, gospodynią angielskiej wersji "Love Island", 28-letnią Mayą Jamą. Pierwszej imprezowali razem w jednym z londyńskich klubów. "W sobotę spędziła naprawdę długą noc z Leo i jego kumplami na imprezie zorganizowanej przez Leo przed BAFTĄ. Nie mogła odrzucić takiej okazji" - podaje źródło, na które powołuje się "The Sun". Następnej nocy, już po 75. ceremonii rozdania nagród BAFTA, znów szaleli do rana, tym razem na afterparty. "Wychodzili ostatni". Myślicie, że to nowa miłość i że Leo wreszcie przełamał swój wzór randkowania?

Maya Jama and Leonardo DiCaprio party together two nights in a row https://t.co/QA9pPcZQ6p— Daily Mail Online (@MailOnline) February 21, 2023

