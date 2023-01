Gwiazda Playboya skazana za mord! Seksowna blondynka zabiła kochanka

Wielki zlot satanistów nadciąga! Nie zgadniesz, co nakazano uczestnikom

Ona byłą seksowną modelką Playboya i Maxima, on poważanym i bogatym psychiatrą z Kalifornii. Dr Thomas Burchard (+71 l.) oszalał na punkcie Kelsey Turner (25 l.). Obsypywał ją prezentami, wynajmował jej luksusową willę w Las Vegas. Zapłacił za wszystko około miliona złotych. Jednak w pewnym momencie postanowił skończyć z tą znajomością i rozmówić się ze swoją utrzymanką. Gdy Kelsey Turner dowiedziała się, że niebawem dopływ gotówki zostanie wstrzymany, wpadła w szał. Razem ze swoim chłopakiem Jonem Kenninsonem zwabili doktora do Las Vegas. Tam rozkazała Kenninsonowi zaatakować. Mężczyzna bił kijem, aż zabił 71-latka. Mordercza para ukryła zwłoki w samochodzie modelki. Działo się to w marcu 2019 roku.

Kelsey Turner spędzi w więzieniu co najmniej 10 lat. Bardziej surowy wyrok dla partnera modelki

Policja szybko wpadła na trop Kelsey, a potem jej partnera i jego współlokatorki Diany, która pomagała zacierać ślady, jednak potem okazała się kluczowym świadkiem w sprawie. Kelsey Turner w tym tygodniu usłyszała wyrok przed sądem w Nevadzie. Niegdysiejsza gwiazda włoskiego Playboya trafi za kratki na co najmniej 10 lat, ale posiedzi 25, jeśli nie będzie się dobrze sprawowała. Jej partner usłyszał wyrok minimum 18 lat w przypadku dobrego sprawowania i 45 w razie złego.

Ex-Playboy model Kelsey Turner sentenced in beating death of psychiatrist found in Mercedes trunk https://t.co/3A28O8esrc— Fox News (@FoxNews) January 12, 2023

