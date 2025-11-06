W Hanau w Niemczech doszło do aktu wandalizmu na dużą skalę, który wstrząsnął lokalną społecznością.

Nieznani sprawcy zniszczyli około 50 samochodów oraz budynki i skrzynki pocztowe, malując m.in. swastyki ludzką krwią.

Policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Czy uda jej się złapać sprawców?

Hanau. Swastyki z ludzkiej krwi na samochodach i budynkach

Policja w Hanau w zachodnich Niemczech szuka osób, które w środę, 5 listopada, zniszczyły ok. 50 samochodów oraz nieznaną liczbę budynków i skrzynek pocztowych, używając ludzkiej krwi - informuje tvp.info, powołując się na depeszę IAR. Na wybranych autach sprawcy wymalowali swastyki, a o wszystkim powiadomił organy ścigania właściciel jednego z pojazdów w środę przed godz. 23.

Wstępne badania potwierdziły, że czerwona substancja ujawniona na miejscu przestępstwa to ludzka krew. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie w kierunku wandalizmu i szerzenia zakazanej symboliki. Funkcjonariusze analizują już nagrania z monitoringu i apelują do świadków zdarzenia o zgłaszanie się z informacjami.