Swastyki namalowane ludzką krwią na autach i budynkach! Przerażające zdarzenie bada policja

Michał Michalak
2025-11-06 16:49

Swastyki namalowane czerwoną substancją, prawdopodobnie ludzką krwią, pojawiły się na samochodach oraz wybranych budynkach i skrzynkach pocztowych w niemieckim Hanau. Do zdarzenia doszło w środę, 5 listopada, w późnych godzinach wieczornych, o czym zaalarmował policję właściciel jednego z aut. Pierwsze badania potwierdziły, jakiego pochodzenia była czerwona substancja.

  • W Hanau w Niemczech doszło do aktu wandalizmu na dużą skalę, który wstrząsnął lokalną społecznością.
  • Nieznani sprawcy zniszczyli około 50 samochodów oraz budynki i skrzynki pocztowe, malując m.in. swastyki ludzką krwią.
  • Policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Czy uda jej się złapać sprawców?

Hanau. Swastyki z ludzkiej krwi na samochodach i budynkach

Policja w Hanau w zachodnich Niemczech szuka osób, które w środę, 5 listopada, zniszczyły ok. 50 samochodów oraz nieznaną liczbę budynków i skrzynek pocztowych, używając ludzkiej krwi - informuje tvp.info, powołując się na depeszę IAR. Na wybranych autach sprawcy wymalowali swastyki, a o wszystkim powiadomił organy ścigania właściciel jednego z pojazdów w środę przed godz. 23.

Wstępne badania potwierdziły, że czerwona substancja ujawniona na miejscu przestępstwa to ludzka krew. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie w kierunku wandalizmu i szerzenia zakazanej symboliki. Funkcjonariusze analizują już nagrania z monitoringu i apelują do świadków zdarzenia o zgłaszanie się z informacjami.

Olsztyn. Wandale podłożyli ogień na starówce

Hanau. Swastyki z ludzkiej krwi na 50 samochodach [ZDJĘCIA].
6 zdjęć
POLICJA
NIEMCY
WANDALIZM