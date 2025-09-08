Hipopotam zaatakował łódź pełną ludzi! Aż 11 zaginionych

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-08 8:53

Przerażające doniesienia z Afryki. Rozjuszony hipopotam zaatakował łódź pełną ludzi i doprowadził do jej zatonięcia. Poszukiwanych jest nadal aż jedenaście osób, w tym małe dzieci. "Spośród 14 osób na łodzi, na razie mamy troje ocalałych. Poszukiwania trwają w nadziei na odnalezienie zaginionych" - napisała w mediach społecznościowych Myss Belmonde Dogo, przedstawicielka władz Wybrzeża Kości Słoniowej.

Hipopotamy żyły kiedyś w Europie?! Wstrząsające odkrycie naukowców!

i

Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Dramat w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Hipopotam wywrócił łódź – 11 osób zaginionych

Aż jedenaście osób jest poszukiwanych po ataku hipopotama na łódź! Dramat rozegrał się na rzece Sassandra w południowo-zachodniej części Wybrzeża Kości Słoniowej. Hipopotam nagle wynurzył się z wody i przewrócił wąską łódź z silnikiem, na której płynęli ludzie. 11 osób, w tym niemowlę, uznaje się za zaginione. Minister ds. jedności narodowej i solidarności, Myss Belmonde Dogo, poinformowała, że do wypadku doszło w piątek w pobliżu miasta Buyo i jak dotychczas uratowano trzy osoby.

ZOBACZ TEŻ: Hipopotamy giganty uciekły z rezydencji narkobarona! Jest ich 169 i już atakują ludzi

"Z głębokim żalem dowiedzieliśmy się o zaginięciu 11 osób, w tym kobiet, dziewczynek i niemowlęcia w wyniku przewrócenia się łodzi spowodowanego przez hipopotama. Zdarzenie to miało miejsce wczorajszego poranka na rzece Sassandra w Buyo. Spośród 14 osób na łodzi, na razie mamy troje ocalałych. Poszukiwania trwają w nadziei na odnalezienie zaginionych. Zrozpaczeni tą tragedią, która wstrząsa nami wszystkimi, przedstawiciele rządu Wybrzeża Kości Słoniowej łączą się w bólu z rodzinami zaginionych i wyrażają swoją solidarność z ocalałymi" - napisała minister.

ZOBACZ TEŻ: Hipopotam połknął i wypluł 2-latka! Dantejskie sceny na oczach mężczyzny

Hipopotamy najbardziej morderczymi zwierzętami w Afryce. Co roku 500 ofiar!

Według badań naukowców z Uniwersytetu Wybrzeża Kości Słoniowej to właśnie ataki hipopotamów najczęściej kończą się śmiercią lub obrażeniami u ludzi w porównaniu z atakami innych dzikich afrykańskich zwierząt. W dorzeczach rzek Sassandra i Bandama żyje kilkaset osobników. Hipopotam, mimo masywnej budowy – samiec waży średnio 3,2 tony – potrafi być niezwykle szybki i agresywny. Szacuje się, że rocznie na świecie z powodu ataków hipopotamów ginie aż 500 osób! W Malawi w 2023 roku zginęło siedem osób, w tym roczne dziecko, gdy hipopotam zaatakował łódź typu kanoe. W 2018 roku w Kenii ofiarą ataków padli tego samego dnia turysta z Chin i lokalny rybak.

Super Express Google News
Sonda
Czy byłaś/byłeś kiedyś w Afryce?
Quiz ze stolic państw Afryki. My podajemy stolicę, ty wskazujesz państwo
Pytanie 1 z 15
Luanda
Wielkie święto w warszawskim ZOO. Hipopotamica Pelagia świętowała 37. urodziny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
AFRYKA
HIPOPOTAM