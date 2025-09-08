Hipopotam zaatakował łódź pełną ludzi! Aż 11 zaginionych

Dramat w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Hipopotam wywrócił łódź – 11 osób zaginionych

Aż jedenaście osób jest poszukiwanych po ataku hipopotama na łódź! Dramat rozegrał się na rzece Sassandra w południowo-zachodniej części Wybrzeża Kości Słoniowej. Hipopotam nagle wynurzył się z wody i przewrócił wąską łódź z silnikiem, na której płynęli ludzie. 11 osób, w tym niemowlę, uznaje się za zaginione. Minister ds. jedności narodowej i solidarności, Myss Belmonde Dogo, poinformowała, że do wypadku doszło w piątek w pobliżu miasta Buyo i jak dotychczas uratowano trzy osoby.

"Z głębokim żalem dowiedzieliśmy się o zaginięciu 11 osób, w tym kobiet, dziewczynek i niemowlęcia w wyniku przewrócenia się łodzi spowodowanego przez hipopotama. Zdarzenie to miało miejsce wczorajszego poranka na rzece Sassandra w Buyo. Spośród 14 osób na łodzi, na razie mamy troje ocalałych. Poszukiwania trwają w nadziei na odnalezienie zaginionych. Zrozpaczeni tą tragedią, która wstrząsa nami wszystkimi, przedstawiciele rządu Wybrzeża Kości Słoniowej łączą się w bólu z rodzinami zaginionych i wyrażają swoją solidarność z ocalałymi" - napisała minister.

Hipopotamy najbardziej morderczymi zwierzętami w Afryce. Co roku 500 ofiar!

Według badań naukowców z Uniwersytetu Wybrzeża Kości Słoniowej to właśnie ataki hipopotamów najczęściej kończą się śmiercią lub obrażeniami u ludzi w porównaniu z atakami innych dzikich afrykańskich zwierząt. W dorzeczach rzek Sassandra i Bandama żyje kilkaset osobników. Hipopotam, mimo masywnej budowy – samiec waży średnio 3,2 tony – potrafi być niezwykle szybki i agresywny. Szacuje się, że rocznie na świecie z powodu ataków hipopotamów ginie aż 500 osób! W Malawi w 2023 roku zginęło siedem osób, w tym roczne dziecko, gdy hipopotam zaatakował łódź typu kanoe. W 2018 roku w Kenii ofiarą ataków padli tego samego dnia turysta z Chin i lokalny rybak.

Children among 11 people missing after a hippo capsized their boat in southwestern Côte d'Ivoire. Three people survived the incident, and a search is ongoing for the missing victims. pic.twitter.com/q5nmmoQf7Z— African Hub (@AfricanHub_) September 6, 2025

