Hipopotam połknął i wypluł 2-latka! Dantejskie sceny na oczach mężczyzny

O wielkim szczęściu może mówić 2-latek z Ugandy, którego połknął, a następnie wypluł dorosły hipopotam - o zdarzeniu poinformował w piątek, 16 grudnia, "Daily Mail". Incydent jest o tyle niepokojący, że jak informuje tamtejsza policja, to pierwsza taka sytuacja, gdzie hipopotam opuszcza Jezioro Edwarda i atakuje małe dziecko - do zdarzenia doszło aż 800 jardów od brzegu akwenu. Jak wynika z relacji, ogromny ssak zdążył połknąć 2-latka do połowy jego ciała, gdy wszystko zobaczył jeden z przebywających w pobliżu mężczyzn, należącego do Chrispas Bagonza. Świadek ataku hipopotama zaczął rzucać w niego kamieniami i próbował go przestraszyć, dzięki czemu zwierzę wypluło chłopca. Poszkodowany trafił do szpitala w Bwerze, ale okazało się, że nie odniósł poważnych obrażeń i wkrótce opuścił placówkę

