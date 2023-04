i Autor: AP

Wiele walczy o życie

Horror na imprezie urodzinowej 16-latki. Nie żyją 4 osoby, prawie 30 jest rannych

To miały być urodziny jak z bajki, a przerodziły się w prawdziwy koszmar. Czworo nastolatków nie żyje, a co najmniej 28 jest rannych - z czego stan części określa się jako krytyczny - po strzelaninie, do jakiej doszło w USA, na imprezie, organizowanej przez 16-letnią dziewczynę. "Do czego doszedł nasz naród, kiedy dzieci nie mogą bez obaw uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym?" – mówi prezydent Joe Biden.