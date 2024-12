Horror. Nie żyje trzynaścioro dzieci, przyczyną skażone kroplówki!

Potężny kryzys we Francji. Wotum nieufności i koniec rządu Michela Barniera

Skażenie kroplówek odporną na leki bakterią może być przyczyną śmierć 13 dzieci w czterech klinikach w środkowej części Meksyku. Meksykańskie ministerstwo zdrowia przekazało, że wykryto ogniska zakażeń układu krążenia odporną na leki bakterią Klebsiella oxytoca, wiązanego z możliwym skażeniem mieszanek do żywienia pozajelitowego lub przyrządów do podawania kroplówek w czterech placówkach ochrony zdrowia w stanie Meksyk – trzech publicznych i jednej prywatnej.

13 dzieci zmarło w czterech szpitalach. Wszystko przez kroplówki?

"Obecnie zidentyfikowano 20 przypadków, 15 z nich potwierdzono czynnikiem Klebsiella oxytoca, cztery są prawdopodobne, jeden wykluczony, trzynaścioro dzieci nie żyje. Tymczasem wśród zmarłych nieletnich występowały choroby współistniejące, dlatego trwa rozpatrywanie spraw, aby ustalić, czy przyczyna śmierci była związana z bakteriami" - pisze "Animal Politico". Wszystkie przypadki dotyczą noworodków i dzieci do 14. roku życia.

Tragedia w Meksyku. Wydano alert epidemiologiczny

"Trwają analizy, mające na celu ustalenie źródła zakażeń. Prowadzona jest obserwacja, by wykluczyć ogniska w innych placówkach" - informuje ministerstwo. Klebsiella oxytoca jest bakterią tlenową, dlatego do wzrostu i przeżycia potrzebuje tlenu, nie ulega zarodnikowaniu i ma kształt pałeczki. Występuje powszechnie w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. "W związku z alertem epidemiologicznym ministerstwo ostrzega, że ​​w grupie potencjalnego ryzyka znajdują się osoby poniżej 18. roku życia, które od 18 listopada otrzymywały żywienie pozajelitowe. Choroby związane z bakterią to: zakażenia dróg moczowych (szczególnie u tych, które mają cewnik), zapalenie płuc, zakażenia skóry i tkanek miękkich (głównie z otwartymi ranami) oraz posocznica, choć podaje się, że bakteria wywołuje tę drugą w poważnych przypadkach" - pisze serwis.