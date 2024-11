Wykryli groźną bakterię w prysznicach. Pływalnia zamknięta do odwołania

O wykryciu groźnej bakterii urząd gminy poinformował w czwartek, 21 listopada. Jej obecność stwierdzono w prysznicach. W trosce o bezpieczeństwo korzystających z pływalni, zdecydowano o zamknięciu obiektu do momentu, gdy na podstawie pozytywnego wyniku próbek wody potwierdzone zostanie całkowite wyeliminowanie legionelli z obiektu.

Obecności bakterii na szczęście nie stwierdzono w basenach - zarówno w niecce sportowej jak i rekreacyjnej.

"Zapewniam, że podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby jak najszybciej przywrócić kryty basen do pełnej użyteczności. W dniu dzisiejszym w celu zwalczania bakterii będziemy podgrzewać wodę do temperatury powyżej 65 stopni Celsjusza, co ma pomóc w zlikwidowaniu obecności bakterii w instalacji a także zastosujemy środek supra plus, który wykazuje silne działanie redukujące obecność legionelli"