Horror w turystycznym raju. Ludzie na Santorini noc spędzili w samochodach!

Straż pożarna została postawiona w stan gotowości. Na Santorini rozstawiono namioty, a właściciele hoteli i mieszkańcy dostali nakaz, by opróżnić baseny z wody. Zaapelowano, by unikać dużych zgromadzeń wewnątrz budynków i zbliżania się do opuszczonych zabudowań. W razie wystąpienia silnych wstrząsów należy ewakuować się z obszarów przybrzeżnych. Na Santorini i Amorgos opublikowano mapy przedstawiające punkty zbiórki i plany ewakuacji. W ostatnich dniach w okolicach zamieszkanej przez ok. 15,5 tys. osób wyspy Santorini odnotowano kilkaset podziemnych wstrząsów.

Niebezpiecznie w Grecji. Będzie tsunami?

Z uwagi na rosnącą liczbę osób chcących opuścić wyspę, greckie linie lotnicze Aegean Airlines zorganizowały dwa dodatkowe rejsy na trasie Santorini-Ateny w poniedziałek i wtorek. Promy wypływające z wyspy są pełne pasażerów, a niektórzy w obawie przed silniejszymi wstrząsami spędzili noc w samochodach albo w specjalnie wyznaczonych do tego przez władze strefach - relacjonuje grecki serwis Protothema. "Albo będziemy mieć nagromadzenie trzęsień ziemi o maksymalnej magnitudzie ok. 4,5-4,7 (...) albo będziemy mieć większe zdarzenie sejsmiczne, które może wywołać tsunami i potencjalnie erupcję wulkanu. A więc przygotowujemy się na te scenariusze" - powiedział greckim mediom Athanasios Ganas z Instytutu Geodynamiki w Atenach.

Specjaliści uspokajają, że wstrząsy związane są z ruchami tektonicznymi, a nie z aktywnością wulkaniczną. Jednocześnie nie wykluczają wystąpienia silnego wstrząsu o magnitudzie około 6. Athanasios Ganas przekazał, że władze i naukowcy koncentrują się na przygotowaniach do najgorszego z możliwych scenariuszy, który obejmuje wybuch wulkanu. Poprosił jednak, by nie panikować.