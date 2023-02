i Autor: shutterstock

To ulubiony park zakochanych

Horror w walentynki. W parku znaleźli głowę kobiety. Wcześniej "worki z mięsem i kośćmi"

Makabryczne odkrycie w jednym z najchętniej uczęszczanych parków w Paryżu. We wtorek, 14 lutego, znaleziono tam odciętą głowę kobiety i kilka worków zawierających "mięso i kości". Pierwszą torbę odkryto w poniedziałek. "Była schowana pod stertą liści, a w środku znajdował się fragment ciała od klatki piersiowej do kolan" - podają śledczy. Park to uwielbiane miejsce spotkań zakochanych.