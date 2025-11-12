Horror w wieżowcu! 2-latek nagle oparł się o windę i wpadł do szybu. Wszystko na oczach rodziców!

W Woroneżu w Rosji doszło do dramatycznego zdarzenia, które mogło zakończyć się tragedią.

Dwuletni chłopiec wpadł do szybu windy, a jego ojciec natychmiast rzucił się mu na ratunek.

Cudem uniknięto najgorszego dzięki szybkiej reakcji i pomocy osób z wyższych pięter.

Sprawdź, jak potoczyły się losy chłopca i jego taty i dlaczego to zdarzenie jest nazywane cudem.

To cud, że chłopiec żyje! Media na całym świecie opisują dramat, do którego doszło w jednym z wieżowców w Woroneżu w Rosji. Wszystko widać na nagraniu z monitoringu! Na klatce schodowej stoją trzy osoby - kobieta, mężczyzna i małe dziecko. Wszyscy czekają na windę. W pewnym momencie widać, jak mały chłopiec opiera się o drzwi windy, one się uginają, a maluch wpada do szybu.

Tragedia na klatce schodowej. 2-latek cudem uszedł z życiem

Tata chłopca, Aleksiej, próbuje go łapać za kurtkę, ale nie udaje mu się. Nie zastanawiając się długo rzuca się za chłopcem do szybu. Wszystko obserwuje przerażona matka 2-latka. Wyciąga telefon i zaczyna świecić latarką tam, gdzie wpadli jej syn i mąż. Wszystko w oczekiwaniu na jadący dźwig i w obawie, że winda może za chwilę zmiażdżyć oboje. Mężczyzna po chwili jakimś cudem wyciąga synka i oddaje go matce, po czym sam wydostaje się z szybu.

Szok w Rosji. Mały chłopiec wpadł do szybu windy

2-letni chłopczyk runął z wysokości około 2 metrów, szczęśliwie jednak nic sobie nie zrobił. Jak potem opowiadali jego rodzice, skończyło się na kilku siniakach na głowie i plecach. Niepotrzebna była hospitalizacja, choć chłopiec i tak trafił pod opiekę lekarzy. Można powiedzieć, że zarówno dziecko, jak i mężczyzna uniknęli śmierci dzięki trzeźwej reakcji osób, które stały na wyższych piętrach i usłyszały krzyki. "Ludzie zablokowali windę na trzecim piętrze i uniemożliwi jej zjazd poniżej" - czytamy.

2-year-old boy in Russia falls into lift shaft after leaning on doorFortunately, the child avoided metal spikes at the bottom of the shaft and only sustained bruises on his head and back. pic.twitter.com/KsfqjPBzQG— MustShareNews (@MustShareNews) November 11, 2025