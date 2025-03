Ikoniczna scena z Oscarów wróciła! Jeden szczegół może szokować

Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

Oscarowa noc już za nami! Są wielcy wygrani, jak Sean Baker i film "Anora", a także przegrani, jak choćby Demi Moore, która wbrew swoim wielkim nadziejom i oczekiwaniom nie zdobyła jednak statuetki za rolę w filmie "Substancja". Jak zwykle nie zabrakło afer i skandali, a także "ikonicznych scen", które przejdą do historii Oscarów. Tym razem nikt nikogo nie spoliczkował, przynajmniej nie publicznie, ale nie zabrakło pewnej rekonstrukcji historycznej. W pewnym momencie na czerwonym dywanie Oscarów w Dolby Theatre Halle Berry (59 l.) rzuciła się na Adriena Brody (52 l.) i złożyła na jego ustach soczystego całusa. Była to "zapłata" za pamiętny pocałunek z zaskoczenia, który Brody zafundował jej w 2003 roku. Był wtedy szeroko komentowany, bo Brody całował aktorkę w usta bez uprzedzenia, o zgodzie nie wspominając. Berry najwyraźniej postanowiła zafundować sobie rewanż. Po pocałunku oboje się śmiali, a Brody przyjacielsko objął Berry, tak jakby w ogóle się nie obraził.

"Przepraszam, Georgino, ale muszę to zrobić" – mówiła Halle Berry do Georginy Chapman, partnerki Brody'ego, tuż przed swoim całuśnym atakiem

Jak mówiła aktorka, zaaranżowana przez nią scena była "zemstą za to, że Brody zmusił ją do widowiskowego pocałunku na ceremonii w 2003 roku, tuż po tym, jak zdobył Oscara za Pianistę". "Przepraszam, Georgino, ale muszę to zrobić" – mówiła Halle Berry do Georginy Chapman, partnerki Brody'ego, tuż przed swoim całuśnym atakiem. Wszyscy mówią tylko o słodkiej zemście, ale jest jeden szczegół, który może szokować jeszcze bardziej. Jaki? Otóż nie sposób nie zauważyć, że przecież od 2003 roku minęły już 22 lata, Berry miała wtedy 30 lat, a Brody 29, co zresztą czyniło go najmłodszym w dziejach. Dziś to ludzie mający niemal po 60 lat, ale... wyglądają niemal tak samo, jak wtedy! Trudno dostrzec na ich twarzach jakikolwiek upływ czasu, przynajmniej na czerwonym dywanie. Nic dziwnego, że można było w jednej chwili przenieść się w czasie i przeżyć to wszystko jeszcze raz.

Halle Berry planted a friendly kiss on best actor nominee Adrien Brody on the #Oscars red carpet. The moment was a throwback to the now-infamous kiss that Brody gave Berry when she presented him with his first Academy Award back in 2003. pic.twitter.com/Urz0idedgy— VANITY FAIR (@VanityFair) March 2, 2025

