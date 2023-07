i Autor: Flickr Korea Północna pokazała nową broń

Co nim kierowało?

Incydent na granicy Korei Północnej i Południowej. Amerykański żołnierz w areszcie Kim Dzong Una?!

We wtorkowy poranek (czasu polskiego) doszło do bardzo niecodziennego incydentu na granicy Korei Północnej i Południowej. Podczas wycieczki po jądrze koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej (tzw. Strefie Wspólnego Bezpieczeństwa) obywatel Stanów Zjednoczonych przekroczył wojskową linię demarkacyjną. Według ustaleń południowokoreańskiej agencji Yonhap, był to żołnierz, który został błyskawicznie ujęty na terenie reżimu Kim Dzong Una.