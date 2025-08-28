Japonia zagrożona kataklizmem! Oficjalne ostrzeżenie władz

2025-08-28

W każdej chwili może dojść do wielkiej katastrofy, która zagrozi całemu Tokio i nie tylko! Stolica Japonii z ponad czternastoma milionami mieszkańców jest zagrożona wybuchem wulkanu - ostrzegają oficjalnie władze lokalne, prezentując wygenerowany przez sztuczną inteligencję film edukacyjny będący symulacją katastrofy, do jakiej dojdzie, jeśli wybuchnie słynna góra Fudżi będąca czynnym wulkanem.

Władze Tokio ostrzegają mieszkańców przed możliwym kataklizmem. Góra Fudżi to wulkan, który zagraża milionom ludzi

Słynna góra Fudżi to nie tylko symbol Japonii, turystyczna atrakcja i zarazem święte miejsce w tradycji shintō i buddyzmu. To także czynny wulkan, choć przybywający tam pielgrzymi i turyści, a także mieszkańcy Japonii, woleliby o tym nie pamiętać. Ale prawda jest taka, że zagrożenie istnieje i w każdej chwili może dojść do katastrofy - przypominają władze Tokio, apelując do ludności, by dmuchała na zimne i zawczasu nauczyła się tego, jak postępować w przypadku erupcji góry Fudżi. Stolica Japonii znajduje się około 80 kilometrów w prostej linii od świętej góry, jest też oczywiście wiele ludzkich osiedli położonych bliżej. Ale to władze ponad 14-milionowego Tokio zdecydowały się opublikować w sieci wygenerowany przez sztuczną inteligencję film edukacyjny będący symulacją katastrofy, do jakiej dojdzie, jeśli wybuchnie słynna góra Fudżi będąca czynnym wulkanem. 

Ostatnia erupcja góry Fudżi miała miejsce w 1707 roku, podczas tzw. erupcji Hōei. Rozpoczęła się 16 grudnia 1707 r. i trwała kilka tygodni, wyrzucając ogromne ilości popiołu, który opadł m.in. na Edo (obecne Tokio), znajdujące się około 100 km od wulkanu. Co ciekawe, podczas tej erupcji nie odnotowano wypływu lawy – największym zagrożeniem był popiół wulkaniczny, który niszczył uprawy, dachy domów i powodował problemy zdrowotne mieszkańców. W sumie w ciągu ostatnich 2200 lat odnotowano kilkanaście erupcji Fudżi, choć ich intensywność była zróżnicowana.

Władze ostrzegają, że pył wulkaniczny, składający się z drobnych cząsteczek, stanowi poważne zagrożenie

Filmowa symulacja katastrofy pokazuje potężne, szare chmury pyłu wulkanicznego rozciągające się nad Tokio i znane miejsca, jak dzielnica Shibuya, pokryte grubą warstwą popiołu. Według prognoz, w przypadku wybuchu, popiół dotrze do miasta w ciągu jednej do dwóch godzin, a jego warstwa może osiągnąć od 2 do 10 centymetrów. Podczas ostatniej erupcji w 1707 roku opad popiołu trwał nieprzerwanie przez dwa tygodnie. Władze ostrzegają, że pył wulkaniczny, składający się z drobnych cząsteczek, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i funkcjonowania miasta. Zasypane torowiska i pasy startowe mogą sparaliżować transport publiczny – od kolei po ruch lotniczy.

Zalecono mieszkańcom gromadzenie zapasów żywności na wypadek erupcji. Ewakuacja będzie konieczna jedynie, gdy grubość popiołu przekroczy 30 cm, zwłaszcza w rejonach z drewnianą zabudową. Nowe wytyczne – pierwsze tak szczegółowe – mają zostać przekazane ministerstwom i prefekturom w ramach przygotowań do ewentualnego kryzysu. Choć naukowcy podkreślają, że obecnie nie ma oznak zbliżającej się erupcji, Fuji pozostaje uśpionym, a nie wygasłym wulkanem. Profesor Takeshi Sagiya z Uniwersytetu w Nagoi zwraca uwagę, że pył wulkaniczny przypomina drobny proszek szklany i może powodować liczne, nieoczekiwane problemy. Eksperci apelują również o stworzenie planu tymczasowego składowania popiołu i wykorzystania go m.in. w budownictwie, a także o szkolenie specjalistów ds. reagowania na wypadek erupcji.

