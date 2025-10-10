Jeden kraj zostanie wyrzucony z NATO? Trump nie owijał w bawełnę

Donald Trump w swoim stylu bezceremonialnie stwierdził, że powinno się rozważyć pozbycie się z szeregów NATO jednego z krajów. „Trzeba do nich zadzwonić i dowiedzieć się, dlaczego są maruderami. Nie mają wymówki, żeby tego nie robić, ale w porządku - może, szczerze mówiąc, powinniście ich wyrzucić z NATO” - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. O które państwo chodzi i czym mu się naraziło?

Donald Trump powiedział, że trzeba rozważyć wyrzucenie Hiszpanii z NATO. Podał powód

Od początku swojej prezydentury Donald Trump co i rusz naciska na partnerów z NATO, by wydawali więcej na obronność. Jest też zdania, że Europa powinna wziąć sprawy w swoje ręce i odgrywać wiodącą rolę w odstraszaniu Rosji, a co za tym idzie, przeznaczać na ten cel więcej pieniędzy. Naciski Trumpa swojego czasu zaszły tak daleko, że mówił nawet, jeszcze podczas kampanii wyborczej: "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: 'No cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?' Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'". Słowa Trumpa najpierw wywołały oburzenie, a potem efekty. Wiele krajów zaczęło faktycznie zwiększać wydatki na obronność. Ale nie wszystkie.

"Musicie do nich zadzwonić i dowiedzieć się, dlaczego są maruderami. Może powinniście ich wyrzucić z NATO, szczerze mówiąc"

Wśród państw, które nie chcą przeznaczać 5 proc. PKB na obronność, jest Hiszpania. Jej premier Pedro Sanchez powiedział, że nie zobowiąże się do osiągnięcia takiego celu, nazywając go „niezgodnym z naszym państwem opiekuńczym i naszą wizją świata”. To nie podoba się Trumpowi. Teraz, podczas spotkania w Białym Domu z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem prezydent USA powiedział, że europejscy przywódcy muszą naciskać na Hiszpanię. „Musicie zacząć rozmawiać z Hiszpanią. Musicie do nich zadzwonić i dowiedzieć się, dlaczego są maruderami. Nie mają wymówki, żeby tego nie robić, ale to w porządku. Może powinniście ich wyrzucić z NATO, szczerze mówiąc” - stwierdził Trump, cytowany przez Reutersa.

