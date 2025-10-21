Jest wyrok dla niedoszłego zabójcy Fico! Uzbrojony poeta pójdzie siedzieć

Juraj Cintula, sprawca zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico skazany na 21 lat więzienia

Specjalny Sąd Karny w Bańskiej Bystrzycy skazał Juraja Cintulę, 72-letniego sprawcę zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico, na 21 lat więzienia za terroryzm. Wyrok kończy proces, który rozpoczął się w lipcu 2024 roku, a głównym pytaniem podczas rozprawy było, czy Cintula, który przyznał się do oddania strzałów w premiera, działał w ramach aktu terrorystycznego. Do zamachu doszło w maju 2024 roku w centralnej słowackiej miejscowości Handlova. Cintula oddał pięć strzałów z odległości nieco ponad jednego metra, gdy premier Fico witał się z mieszkańcami. Cztery kule trafiły premiera w brzuch, a dodatkowo doznał on obrażeń biodra, ręki i stopy. Pomimo poważnych obrażeń Fico powrócił do życia publicznego już w lipcu tego samego roku. W trakcie procesu Cintula przyznał, że chciał zranić, lecz nie zabić premiera. Jak tłumaczył, jego celem było powstrzymanie polityki Fico, którą uważał za szkodliwą Słowacji. Wyrok 21 lat więzienia może zostać jeszcze zaskarżony do Sądu Najwyższego.

Zamach na premiera Słowacji Roberta Fico. Kiedy i co dokładnie się stało?

Do zamachu na Roberta Fico doszło 15 maja w słowackiej miejscowości Handlova, po wyjazdowym posiedzeniu rządu i w trakcie spotkania z wyborcami. W pewnym momencie z tłumu wynurzył się 71-letni pisarz Juraj C. i krzyknął: "Robo, chodź tutaj!", a gdy premier zbliżył się do niego, 71-latek oddał kilka strzałów. Fico został przewieziony śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie był operowany. Jak podały słowackie sładze, sprawca kierował się motywacjami politycznymi i zeznał, że nie zgadzał się z polityką rządu Fico oraz uważał, że władze zlikwidowały wolne media. Brał udział w protestach przeciwko odbieraniu pomocy wojskowej Ukrainie. Sprawca posiadał broń legalnie. Grozi mu dożywocie. Premier doszedł szybko do siebie mimo początkowo dramatycznych doniesień o jego obrażeniach.

