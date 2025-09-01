Jude Law zagrał Putina w filmie! "Człowiek bez twarzy"

Jude Law jako Putin w „Czarodzieju z Kremla”. Film Oliviera Assayasa zadebiutował w Wenecji

Powstał film fabularny o dojściu Putina do władzy! Na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji odbyła się premiera politycznego thrillera „The Wizard of the Kremlin” ("Mag z Kremla") w reżyserii Oliviera Assayasa. Główną rolę zagrał Jude Law. Film jest adaptacją książki Giuliano da Empoli z 2022 roku o tym samym tytule. To częściowo oparta na faktach, a częściowo będąca fantazją autora powieść opowiadająca o drodze Putina do władzy, także o jego relacji ze specjalistą od PR-u Wadimem Baranowem. W filmie zagrał go Paul Dano. Baranow nie jest postacią autentyczną, ale inspirowaną kimś prawdziwym - Władisławem Surkowem. Planowany kinowy debiut we Francji to 21 stycznia 2026 roku - powieść, której adaptacją jest "Mag z Kremla", została wydana w języku francuskim. Nie wiadomo jeszcze, kiedy film wejdzie do kin w Polsce.

"Nie szukaliśmy kontrowersji dla samej kontrowersji. To postać będąca częścią szerszej historii"

Podczas konferencji prasowej Jude Law opowiedział o tym, jak wraz z reżyserem podeszli do tak niełatwego zadania. „Mam nadzieję, że to nie jest naiwnie, ale nie bałem się żadnych reperkusji. Byłem pewien, że w rękach Oliviera i przy tym scenariuszu ta historia zostanie opowiedziana inteligentnie, z niuansami i rozwagą. Nie szukaliśmy kontrowersji dla samej kontrowersji. To postać będąca częścią szerszej historii. Nie próbowaliśmy definiować niczego w odniesieniu do kogokolwiek”.

„Omówiliśmy z Olivierem to, że nie miała to być interpretacja Putina, a on nie chciał, żebym chował się za maską zrobioną z protez" - skomentował fakt, iż roli nie towarzyszyła daleko idąca charakteryzacja. "Pracowaliśmy z niesamowitym zespołem charakteryzatorów i fryzjerów, nawiązując do tamtego okresu z życia Putina. Staraliśmy się znaleźć we mnie coś podobnego. To niesamowite, co potrafi zdziałać świetna peruka” - opowiada. "Trudność polegała na tym, że to, co widzimy publicznie mówi nam bardzo, bardzo niewiele. Powstało nawet określenie "człowiek bez twarzy". Jest maska".

Twórcy filmu podkreślają, że zależało im na uniwersalnym przesłaniu na temat polityki

„Film w dużej mierze opowiada o tym, jak powstała współczesna polityka. Część tego zła [zrodziła się] wraz z dojściem do władzy Władimira Putina w Rosji” – mówił z kolei reżyser, Olivier Assayas. „Nakręciliśmy film o tym, czym stała się polityka, o przerażającej i niebezpiecznej sytuacji, w której, jak wszyscy czujemy, znaleźliśmy się. Dotyczy to wielu autorytarnych przywódców” - dodał. Z kolei inny aktor, Jeffrey Wright, podkreślał uniwersalność opowieści, fakt, iż nie odnosi się ona tylko do Rosji: "To opowieść o konkretnym miejscu, ale jej konsekwencje mają charakter globalny. Dotyczy to także nas, Amerykanów. Jeśli utracimy ideę, że możemy być lepsi, staniemy się tym, co pokazuje film".

Recenzje są rozmaite. Chwalony jest przede wszystkim Jude Law, a nie sam film

Po premierze w Wenecji recenzje są mieszane - ani jednoznacznie entuzjastyczne, ani miażdżące. Film jest raczej chwalony przez krytyków, choć mają nieco zastrzeżeń, za to Jude Law jest uznawany za najjaśniejszy punkt "Maga z Kremla". „Tik rosyjskiego socjopaty-przywódcy został przerażająco dobrze uchwycony przez Lawa w Magu z Kremla, tym nowym, przeciętnym filmie” - pisze "The Telegraph". „Nowy film Oliviera Assayasa ma w sobie pewną anarchiczną energię, ale ogólnie brakuje mu niuansów i wnikliwości” - to fragment recenzji z "The Independent".

Jude Law. Błyskotliwa kariera i burzliwe życie miłosne

Jude Law urodził się w 1972 roku w Lewisham. Jako 20-latek w 1992 roku zaczął występować w teatrze. Debiut filmowy Lawa miał miejsce w 1994 roku w dramacie kryminalnym "Shopping". Przełom w jego karierze nastąpił w 1999 roku, kiedy to zagrał Dickiego Greenleafa w thrillerze psychologicznym "Utalentowany pan Ripley". Za tę rolę otrzymał nagrodę BAFTA oraz był nominowany do Złotego Globu i Oscara. Jego wszechstronność aktorska pozwoliła mu wcielić się w różnorodne role, od wampira w horrorze "Mądrość krokodyli" po papieża Piusa XIII w serialu "Młody papież", za którą otrzymał Nagrodę Fondazione Mimmo Rotella na 73. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Był dwukrotnie żonaty i ma sześcioro dzieci z różnymi partnerkami. Jego pierwsze małżeństwo z Sadie Frost, z którą ma trójkę dzieci, zakończyło się rozwodem w 2003 roku. Kolejny związek z aktorką Sienną Miller był naznaczony skandalem, kiedy Law przyznał się do romansu z nianią swoich dzieci. 1 maja 2019 Jude Law poślubił Phillipę Coan, mają jedno dziecko.

Sonda Czy Jude Law pasuje do roli Putina? Tak Nie

First look at Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ new film ‘THE WIZARD OF THE KREMLIN’The film follows Putin’s rise to power amid post-Soviet chaos, aided by a versatile spin doctor. pic.twitter.com/ZdThfey2ou— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 27, 2025

Największe produkcje filmowe PRL-u. Jak dobrze je pamiętasz? Pytanie 1 z 10 W filmie "Kogel-mogel" był mały, niegrzeczny chłopiec o imieniu... Wojtuś Piotruś Maciuś Następne pytanie