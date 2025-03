Gwiazdor Hollywood zagra Putina! Nie zgadniesz, jak teraz wygląda

Powstaje film fabularny o Władimirze Putinie. W rolę rosyjskiego prezydenta w "The Wizard of the Kremlin" wciela się Jude Law

Na Łotwie kręcony jest teraz kolejny fabularny film o Władimirze Putinie. Będzie zatytułowany "The Wizard of the Kremlin", czyli "Mag z Kremla". Film będzie adaptacją powieści Giuliano da Empoli o tym samym tytule, reżyseruje Francuz Olivier Assayas. Film opowiada o powstawaniu państwa Putina z perspektywy jego doradcy Wadima Baranowa. W rolę rosyjskiego dyktatora wcieli się pochodzący z Wielkiej Brytanii gwiazdor Hollywood, uznany 21 lat temu za najseksowniejszego mężczyznę na świecie Jude Law (52 l.). Czy aktor pasuje do takiej roli? Na zdjęciach, które wyciekły z planu filmowego widzimy brytyjskiego gwiazdora ucharakteryzowanego na Putina, w garniturze i z odmienioną fryzurą. To nie pierwsza charakterytyczna i wymagająca rola tego aktora, grał też choćby "młodego papieża". Film fabularny o Putinie powstał także w Polsce, wyreżyserował go Patryk Vega, zebrał jednak w większości negatywne recenzje.

Jude Law. Błyskotliwa kariera i burzliwe życie miłosne

Jude Law urodził się w 1972 roku w Lewisham. Jako 20-latek w 1992 roku zaczął występować w teatrze. Debiut filmowy Lawa miał miejsce w 1994 roku w dramacie kryminalnym "Shopping". Przełom w jego karierze nastąpił w 1999 roku, kiedy to zagrał Dickiego Greenleafa w thrillerze psychologicznym "Utalentowany pan Ripley". Za tę rolę otrzymał nagrodę BAFTA oraz był nominowany do Złotego Globu i Oscara. Jego wszechstronność aktorska pozwoliła mu wcielić się w różnorodne role, od wampira w horrorze "Mądrość krokodyli" po papieża Piusa XIII w serialu "Młody papież", za którą otrzymał Nagrodę Fondazione Mimmo Rotella na 73. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Był dwukrotnie żonaty i ma sześcioro dzieci z różnymi partnerkami. Jego pierwsze małżeństwo z Sadie Frost, z którą ma trójkę dzieci, zakończyło się rozwodem w 2003 roku. Kolejny związek z aktorką Sienną Miller był naznaczony skandalem, kiedy Law przyznał się do romansu z nianią swoich dzieci. 1 maja 2019 Ju Law poślubił Phillipę Coan, mają jedno dziecko.

EXCLUSIVE: First photos of Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ The Wizard of the Kremlin, a movie about 1990s Russia currently being filmed in Riga.📷: Novaya Gazeta Europe pic.twitter.com/OPm25Ygycu— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 25, 2025

Jude Law is playing the Russian president in the upcoming The Wizard of the Kremlin about his rise to power ⬇️ https://t.co/mS5PgBHlxc— The Times and The Sunday Times (@thetimes) March 27, 2025

