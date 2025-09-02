Już 1400 osób nie żyje po koszmarnym trzęsieniu ziemi. Dramatyczna akcja ratunkowa

2025-09-02 11:34

Ponad 1400 osób zginęło, a ponad 3,2 tys. osób jest rannych w wyniku trzęsienia ziemi o przerażającej skali, jakie nawiedziło wschodnią część Afganistanu. Akcja ratunkowa wciąż tam trwa, możliwe więc, że bilans ofiar jeszcze się zwiększy. Wcześniej we wtorek informowaliśmy o 1100 ofiarach.

  • Dramatyczne trzęsienie ziemi w Afganistanie spowodowało ponad 1400 ofiar śmiertelnych i zniszczyło tysiące domów.
  • Akcję ratunkową utrudniają górzysty teren i trudne warunki pogodowe, co sprawia, że bilans ofiar może wzrosnąć.
  • Talibowie apelują o pomoc międzynarodową, a UNICEF wysyła pilne wsparcie dla tysięcy zagrożonych dzieci.
  • Jakie są dalsze perspektywy dla regionu i czy pomoc międzynarodowa okaże się wystarczająca?

We wtorek, 2 września, po południu nadeszły z Afganistanu dramatyczne informacje. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi wzrosła do ponad 1400 [wcześniej tego dnia podawaliśmy, że zginęło 1100 osób - przyp. red.], a rannych do 3,2 tys. Afgański Czerwony Półksiężyc przekazał też, że w wyniku katastrofy zniszczonych zostało ponad 8 tys. domów. Te liczby wciąż mogą się zmienić, ponieważ akcja ratunkowa jeszcze trwa. Rzecznik afgańskiego Narodowego Urzędu Zarządzania Kryzysowego Jusaf Hamad powiedział w rozmowie z Associated Press, że teren, w którym działają ratownicy jest bardzo trudny, górzysty, a dodatkowo na miejscu panują bardzo trudne warunki pogodowe. 

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. UNICEF wysyła pomoc

Rządzący Afganistanem talibowie poprosili o pomoc międzynarodową. Jak przypomina PAP, Afganistan mocno ucierpiał w wyniku decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o ograniczeniu finansowania amerykańskiej agencji pomocy humanitarnej USAID oraz cięć w innych programach pomocy zagranicznej. UNICEF poinformował we wtorek, że zagrożone są tysiące dzieci w Afganistanie. Organizacja poinformowała, że wysyła tam najpotrzebniejsze środki, w tym leki, ciepłą odzież, wiadra na wodę, namioty oraz artykuły higieny osobistej.

Afganistan: Górzysty teren i zła pogoda utrudniają akcję ratunkową

"Nasza odpowiedź koncentruje się na zaspokajaniu pilnych potrzeb w zakresie zdrowia, bezpiecznej wody, warunków sanitarnych, żywienia, ochrony dzieci, tymczasowego schronienia i wsparcia psychospołecznego, aby zapewnić dzieciom i rodzinom jak najszybsze otrzymanie ratującej życie pomocy" – przekazał przedstawiciel UNICEF w Afganistanie Tajudeen Oyewale. Pomoc dla Afganistanu zadeklarowały dotąd Wielka Brytania, Chiny i Indie. Przypomnijmy, do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6 doszło w niedzielę (31 sierpnia) przed północą. Spustoszony został wschodni Afganistan w pobliżu granicy z Pakistanem.

TRZĘSIENIE ZIEMI W AZJI
