Już wszystko wiadomo! Te gwiazdy straciły domy w pożarach, pełna lista!

Lista gwiazd, które straciły swoje domy w wielkich pożarach w USA. Wiele nazwisk na pewno kojarzysz. Kataklizm w Los Angeles

Ponad 12,8 tysięcy zniszczonych budynków, 27 ofiar śmiertelnych - takie liczby znajdują się teraz na oficjalnej stronie internetowej straży pożarnej Los Angeles. Strażacy pokazują mapy, które nie pozostawiają wątpliwości, że dramat mieszkańców mimo upływu niemal dwóch tygodni od wybuchu wielkich pożarów w Kalifornii trwa. Wśród poszkodowanych są tak zwani zwykli ludzie, bynajmniej nie wszyscy bogaci, ale i gwiazdy - zarówno te z pierwszych stron gazet, jak i nieco zapomniane oraz mniej popularni celebryci. Najwięcej poszkodowanych mieszkało w Pacific Palisades nad oceanem. Tam cały raj sławnych i bogatych przestał istnieć. Kto ze znanych osób stracił dom w pożarach? "Hollywood Life" pokazuje listę gwiazd, których rezydencje spłonęły.

Bez dachu nad głową została Tina Knowles, matka Beyonce, a także sławna kompozytorka czy Jeff Bridges

Największe gwiazdy, które straciły swoje domy w pożarach w USA, to bez wątpienia Anthony Hopkins i Mel Gibson. Ten drugi w specjalnym filmie obwinił władze Los Angeles za zaistniałą sytuację, uznając, że nie potrafiły poradzić sobie z kryzysową sytuacją. Rezydencja nad samym oceanem należąca do Paris Hilton spłonęła całkowicie. Sławna dziedziczka fortuny i gwiazda reality show wyznała, że widziała wszystko w telewizji na żywo i była całkowicie bezsilna wobec żywiołu mimo posiadanych ó. To nie wszystko. Jak się okazuje, bez dachu nad głową została Tina Knowles, projektantka, matka piosenkarki Beyonce i jej siostry Solange Knowles. Poszkodowany jest też aktor Jeff Bridges. Inne gwiazdy, które straciły domy w pożarach, to: znana z roli Blair Waldorf w serialu "Plotkara" Leighton Meester, Mandy Moore, Joshuea Jackson, kompozytorka muzyki filmowej Diane Warren, celebryci Heidi Montag i Spencer Pratt, Anna Faris, Pete Lee, Milo Ventimiglia, John Goodman, Ricki Lake, Melissa Rivers, Billy Crystal, Jhené Aiko.

Mel Gibson on the LA Fires: “It was monumental mismanagement by our elected officials … And we're supposed to trust them with millions of dollars to remake where we live? … When have you seen the government build back better?” pic.twitter.com/uKXip6yo5T— Chief Nerd (@TheChiefNerd) January 17, 2025

Legendary actor, Anthony Hopkins' $6 Million California home was burnt to the ground in Los Angeles fire pic.twitter.com/ax7CVXlfDM— Naija (@Naija_PR) January 9, 2025

