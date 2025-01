Klasyk przetrwał pożary w Los Angeles! Volkswagen T2 nietknięty!

Klasyczny dostawczak cudem przetrwał pożary w Kalifornii. Znaleziono go całego i zdrowego wśród zgliszczy. "Stał się czymś w rodzaju latarni nadziei"

Pożary w rejonie Los Angeles to tragedia tysięcy ludzi, którzy stracili domy z całą zawartością. Zniszczonych jest kilkanaście tysięcy budynków, niestety są też ofiary śmiertelne. Zdjęcia i filmy z miejsc ogarniętych kataklizmem są wstrząsające, nie sposób patrzeć na nich bez bólu i współczucia. Na szczęście w tej ogromnej tragedii są i promyki nadziei. Niektóre domy w niewiarygodny sposób ocalały, choć teraz są otoczone przez zgliszcza. Wielu ludzi ratowało z pożaru inne osoby lub uwięzione przez płomienie zwierzęta, paru mężczyzn pod wodzą chirurga bohatersko obroniło swoją ulicę w Malibu przed ogniem, walcząc z nim samodzielnie przez pięć dni. A najnowsza pozytywna historia związana z amerykańskimi pożarami jest chyba najbardziej zdumiewająca! Bo trudno ją wytłumaczyć w racjonalny sposób. Pewien piękny klasyczny dostawczak w niepojęty sposób przetrwał pożary w Kalifornii.

"W tym vanie jest magia. Przecież to nie ma sensu, że to się stało. Niby powinien się spalić, ale tak się nie stało"

Niebieski Volkswagen T2 z 1977 roku został parę lat temu kupiony przez Martina Prestona (24 l.), producenta desek surfingowych z Kalifornii. Zrobił z klasyka kampera i wyremontował go, potem pojazd odkupiła jego partnerka biznesowa Megan Krystle Weinraub (29 l.). 5 stycznia pojechali klasykiem na surfing, potem zaparkowali pojazd w Pacific Palisades na jednej z ulic. Po dwóch dniach wybuchły pożary. Nagle wszystkim kazano się ewakuować. Megan zdążyła wziąć trochę bagaży i psa, a potem uciekła swoim drugim, używanym na co dzień samochodem. Niestety, niebieski busik został. Kobieta z przerażeniem patrzyła na medialne relacje z pożarów. Nie miała nadziei na to, że jej dom i zaparkowany parę ulic dalej samochód ocalały. Ale pewnego dnia dostała wiadomość od Martina, który zobaczył w telewizji zdjęcie wykonane przez fotografa Associated Press. Na zdjęciu wśród kompletnych zgliszczy stał nietknięty niebieski T2. Miał tylko lekko odymione szyby i nic poza tym! "Zaczęłam szaleć. Byłam w łazience i krzyczałam" - opowiada wzruszona kobieta agencji AP. "W tym vanie jest magia" - dodał Martin. "Przecież to nie ma sensu, że to się stało. Niby powinien się spalić, ale tak się nie stało. To takie fajne, że stał się czymś w rodzaju latarni nadziei. Wszystko wokół było spalone, po prostu zniszczone. A obok ten jasnoniebieski, błyszczący van”. Co więcej okazało się, że dom właścicielki busa również ocalał!

Not sure what it is about vintage blue #Volkswagen vans but this is the second one I have seen survive the fires in Los Angeles. Every single thing around them burned… but the blue Volkswagens survived. #EatonFire pic.twitter.com/xAjOIVs4D4— John Schreiber (@johnschreiber) January 16, 2025

An @AP photographer captured this image of a blue VW van that somehow survived as everything around it burned. @janiehar has the story of the van: https://t.co/Vh7qdPluHT— Kathleen Ronayne (@kronayne) January 14, 2025

