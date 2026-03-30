Kapibara uciekła z zoo i została gwiazdą! Nadal nieuchwytna

Cała Wielka Brytania kibicuje kapibarze, która uciekła z zoo. Memy pokazują ją z piwem na meczu

Ta historia zaczyna się 16 marca. kiedy to do ogrodu zoologicznego Marwell Wildlife w Hamshire trafiły dwie młode kapibary. Ale nie zagrzały tam miejsca. Najwyraźniej południowoamerykańskie gryzonie poczuły zew wolności. Samice Samba i Tango jakimś sposobem pokonały zabezpieczenia i czmychnęły z zoo. O ile Tango dała się szybko złapać blisko płotu, to nie można tego powiedzieć o Sambie. Od ucieczki minęły już dwa tygodnie, a jej nadal nie udało się schwytać! Widziano ją co prawda gdzieś w krzakach, ale natychmiast się schowała. Historia kapibary zrobiła furorę w brytyjskich mediach, a memy mnożą się jak grzyby po deszczu. Ludzie pokazują wygenerowane przez AI zdjęcia pokazujące Sambę z piwem na meczu lub zwiedzającą Stonehenge. Gdzie jest tak naprawdę? Oby była cała i zdrowa!

"Nie stanowią zagrożenia dla ludzi, jednak stanowczo odradzamy zbliżanie się do Samby lub zakłócanie jej spokoju"

"Kapibary to inteligentne, łagodne zwierzęta, lubiące przygody. Nie stanowią zagrożenia dla ludzi, jednak stanowczo odradzamy zbliżanie się do Samby lub zakłócanie jej spokoju, aby nie narazić jej na stres. Pod żadnym pozorem nikt z przechodniów nie powinien próbować jej samodzielnie schwytać" - apelują na Facebooku pracownicy Marwell Wildlife. "Jeśli podejrzewasz, że widziałeś Sambę, skontaktuj się z nami natychmiast pod numerem 07436167401 i prześlij zdjęcie z lokalizacją, korzystając z Map Google lub What3Words. Zachowaj czujność podczas spacerów lub jazdy samochodem w okolicy i sprawdzaj stawy lub lokalne drogi wodne, ponieważ kapibary uwielbiają spędzać czas w wodzie. Prawdopodobnie będzie bardziej ruchliwa w nocy" - dodają.

Kapibary to największe gryzonie na świecie. Żyją w Ameryce Południowej, głównie w pobliżu rzek, jezior i bagien. Dobrze pływają i często spędzają czas w wodzie, gdzie chronią się przed drapieżnikami. Są spokojne i żyją w grupach. Jedzą głównie trawę i rośliny wodne. Kapibary są znane z łagodnego zachowania i tego, że łatwo "dogadują się" z innymi zwierzętami.

A capybara called "Samba" just escaped its zoo AFTER ONLY ONE DAY and is on the run around england!!People are already making AI memes of him visiting monuments and going to pubs🤣https://t.co/GIqAYywOyl https://t.co/c2osVPQI1X pic.twitter.com/TRhnBdV17Y— SocratesOC (@yatsutes) March 24, 2026

