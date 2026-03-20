Kapibara uciekła z zoo! Zwierzak wybrał wolność, zobacz zdjęcia

Dwie kapibary uciekły z brytyjskiego zoo. Jedną szybko schwytano, druga pozostaje na wolności

Wielka ucieczka kapibar z brytyjskiego zoo! Jedna już wróciła na wybieg, druga ani myśli tego zrobić. Zwierzaki trafiły do ogrodu zoologicznego Marwell Wildlife w Hamshire w ostatni poniedziałek, 16 marca. Ale nie zagrzały tam miejsca. Najwyraźniej południowoamerykańskie gryzonie poczuły zew wolności. Samice Samba i Tango jakimś sposobem pokonały zabezpieczenia i czmychnęły z zoo. O ile Tango dała się szybko złapać blisko płotu, to nie można tego powiedzieć o Sambie. Wielki gryzoń zniknął jak kamfora! Teraz jest już piątek, 20 marca, a kapibara pozostaje nieuchwytna. Gdzie sypia? Co zjada? Tego nie wie nikt! Co prawda przedwczoraj pojawił się pewien trop, bo Sambę widziano podobno w pobliskiej wiosce Owslebury, ale jak dotąd nie udało się jej złapać.

"Nie stanowią zagrożenia dla ludzi, jednak stanowczo odradzamy zbliżanie się do Samby lub zakłócanie jej spokoju"

"Kapibary to inteligentne, łagodne zwierzęta, lubiące przygody. Nie stanowią zagrożenia dla ludzi, jednak stanowczo odradzamy zbliżanie się do Samby lub zakłócanie jej spokoju, aby nie narazić jej na stres. Pod żadnym pozorem nikt z przechodniów nie powinien próbować jej samodzielnie schwytać" - apelują na Facebooku pracownicy Marwell Wildlife. "Jeśli podejrzewasz, że widziałeś Sambę, skontaktuj się z nami natychmiast pod numerem 07436167401 i prześlij zdjęcie z lokalizacją, korzystając z Map Google lub What3Words. Zachowaj czujność podczas spacerów lub jazdy samochodem w okolicy i sprawdzaj stawy lub lokalne drogi wodne, ponieważ kapibary uwielbiają spędzać czas w wodzie. Prawdopodobnie będzie bardziej ruchliwa w nocy" - dodają.

Kapibary to największe gryzonie na świecie. Żyją w Ameryce Południowej, głównie w pobliżu rzek, jezior i bagien. Dobrze pływają i często spędzają czas w wodzie, gdzie chronią się przed drapieżnikami. Są spokojne i żyją w grupach. Jedzą głównie trawę i rośliny wodne. Kapibary są znane z łagodnego zachowania i tego, że łatwo "dogadują się" z innymi zwierzętami.

