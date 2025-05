Kardashianka wynalazła odchudzający eliksir?! Przysięga, że to przez niego

Kourtney Kardashian ma konkurencję dla Ozempicu. Wynalazła własny środek na odchudzanie

Idealny wygląd to podstawa w showbiznesie, a gwiazdy prześcigają się w ciągłych operacjach plastycznych i dietach odchudzających. Teraz oczy całego Hollywood zwróciły się w stronę Kourtney Kardashian (46 l.). Czyżby wynalazła eliksir młodości i szczupłości?! Członki rodu Kardashianów zamieściła w mediach społecznościowych swoje najnowsze zdjęcia w białym bikini. Kourtney ewidentnie wygląda szczuplej, niż jeszcze niedawno. Wszyscy fani zastanawiali się, jak to możliwe, że gwiazda tak szybko zrzuciła nadmiarowe kilogramy. Ona spieszy z odpowiedzią - sama odkryła magiczne środki na odchudzanie... Jak twierdzi, są tam same naturalne składniki. Czy bezpieczne? Daily Mail cytuje tajemniczego informatora, który ujawnia rzekomo genialną metodę Kourtney Kardashian na odchudzanie. Otóż gwiazda zażywa własne tabletki marki Lemme. "To jej własny suplement wspomagający i kontrolujący wagę GLP-1 Daily od jej marki Lemme. Może kosztować 2 dolary dziennie, jeśli kupi się go w sześciomiesięcznym opakowaniu za 336 dolarów. Ona przyjmuje własne tabletki i działają, ponieważ hamują apetyt, szczególnie jeśli chodzi o słodycze. I są całkowicie naturalne, bez dziwnych składników. Uwielbia wszystkie swoje produkty, ponieważ działają i nie powodują skutków ubocznych" - zachwala "informator".

Niedawno plotkowano o tym, że Kourtney Kardashian była swojego czasu swatana z... księciem Harrym. Amerykańska prezenterka wyznała w telewizyjnym wywiadzie, że próbowała robić za swatkę Harry'ego i pewnej innej celebrytki ze Stanów Zjednoczonych. Kto to taki? Królowa Elżbieta II mogłaby być jeszcze mniej zachwycona! Katherine Ryan chciała umówić z księciem... członkinią rodu Kardashianów, Kourtney Kardashian! Mogłaby przypaść Harry'emu do gustu. Też była od niego nieco starsza, miała wtedy 37 lat, podobnie jak Meghan jest telewizyjną celebrytką o ciemniejszej karnacji. "Jak tylko tam weszłam, zobaczyłam tam Kourtney Kardashian z księżniczką Beatrice" - opowiada Katherine, wspominając imprezę, na której wyjawiła Kardashiance swój plan. W tym czasie Kourtney była w burzliwym związku ze Scottem Disickiem. "Powiedziałam: „Musisz odejść od Scotta”. Miałam rację. „Powiedziała: „Cóż, nie wiem, z kim miałabym być?” A ja: „Może z księciem Harrym?” To było przed Meghan" - wyznaje prezenterka. Powiązanie rodów Kardashianów i Windsorów mogłoby jednak wywołać jeszcze większe poruszenie niż związek z Meghan Markle! Ale może Kourtney lepiej by się odnalazła na królewskim dworze?

.@kourtneykardash wearing #KKWBEAUTY Classic Blossom Eyeshadow Palette, Crème Contour Stick in Light/Medium, Lip Liner in Nude I and #KKWXMARIO Crème Lipstick in Classic K. Makeup by miyakemakeup pic.twitter.com/t0ptixFYBA— SKKN BY KIM (@SKKN) November 7, 2018

