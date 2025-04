Kardynał aferzysta wybierze papieża? Skandal po śmierci Franciszka

Kardynał z wyrokiem domaga się udziału w konklawe! Kard. Angelo Becciu twierdzi, że papież Franciszek by tego chciał

W Watykanie panuje podniosła atmosfera po śmierci papieża Franciszka, trumna z ciałem Ojca Świętego trafiła do bazyliki Świętego Piotra, a tymczasem już słychać o kolejnej aferze w szeregach kardynałów! Najpierw kardynał z Hongkongu w publicznym oświadczeniu krytykował decyzję o błyskawicznym zwołaniu rady purpuratów, teraz jeden z nich wywołał następny skandal. Kardynał skazany za defraudację pieniędzy Watykanu przeznaczonych na biednych domaga się udziału w konklawe! Kard. Angelo Becciu (76 l.) z Włoch został co prawda pozbawiony praw, jakie wiążą się z jego stopniem, ale uważa, że powinien brać udział w wybieraniu następcy zmarłego w Poniedziałek Wielkanocny papieża Franciszka. Nie zamierza w takiej chwili chować się w cieniu. Utrzymuje nawet, że sam papież życzyłby sobie takiego obrotu spraw, bo przebaczył mu i mimo wszystko zaprosił go na ostatni konsystorz, przez co zdaniem Becciu uznał jego "prerogatywy kardynała". "Nie została wyrażona bezpośrednia wola wykluczenia mnie z konklawe ani prośba o to, bym na piśmie zrezygnował z udziału" - powiedział Becciu w wywiadzie dla dziennika "Unione Sarda". Dyskusja trwa, decyzję powinno podjąć zgromadzenie kardynałów.

O co chodziło w aferze z udziałem kardynała Becciu? Kupili kamienicę w Londynie za świętopietrze

Za co został skazany kardynał Angelo Becciu z Sardynii? Chodzi o aferę, która miała miejsce, kiedy włoski duchowny w latach 2011-2018 był zastępcą sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, a potem prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W 2020 roku papież Franciszek nagle zwolnił go z funkcji prefekta kongregacji oraz pozbawił "praw związanych z godnością kardynała". Wtedy stracił prawo do udziału w konklawe. Stało się to, kiedy wyszły na jaw nieprawidłowości finansowe w Sekretariacie Stanu, do którego dochodziło za czasów Becciu. Jak pisał włoski tygodnik „L’Espresso", tak zwanego świętopietrza, środków watykańskich przeznaczonych na biednych, Sekretariat zakupił luksusową nieruchomość w Londynie. Becciu pozwał redakcję na miliony, ale przegrał, bo sąd uznał, iż dziennikarze pisali prawdę i mieli do tego prawo, nie dopuścili się zatem zniesławienia.

Francisco destituyó a Angelo Becciu por un fraude financiero y le despojó de los derechos como cardenal. Entre ellos, entrar al cónclave. Pero se ha presentado en la asamblea de purpurados e insiste en que tiene derecho a participar https://t.co/AMd9brw8pC— EL PAÍS (@el_pais) April 22, 2025

