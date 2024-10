Kataklizm w Hiszpanii! Powodź zabiła 50 osób, niemowlę porwane przez żywioł

Wielka powódź niszczy Hiszpanię! Dziesiątki ofiar śmiertelnych, szokujące relacje ocalałych

Hiszpanie z Walencji przeżywają teraz taki sam koszmar, jak Polacy we wrześniu! Hiszpanię nawiedziła błyskawiczna, ogromna powódź, a zdjęcia i filmy, które pojawiają się w mediach społecznościowych, przypominają te przedstawiające kataklizm w Głuchołazach czy Lądku-Zdroju. Burza zwana Dana przetoczyła się w nocy z 29 na 30 października w kolejnych godzinach przez południową i wschodnią część kraju. Najbardziej ucierpiała Walencja, ale także Albacete i Malaga. Rzeki występowały z brzegów w ciągu kilku godzin. Ogromna ilość wody płynęła ulicami, porywając ludzi i samochody. Wiele osób zostało zaskoczonych przez żywioł. Nie wszystkich zdołano ewakuować. Najnowsze dane lokalnych władz mówią o śmierci 51 osób, jeszcze w środę mówiono o 13. Wśród zabitych jest niemowlę porwane przez wodę.

"Nie sądziłem, że wyjdę z tego żywy. To było straszne. Zobaczyłem małą dziewczynkę chwytającą się latarni"

Relacja taksówkarza, który cudem ocalał z powodzi, jest wstrząsająca. Mężczyzna imieniem Paco opowiedział o tym, co przeżył, w hiszpańskiej telewizji: „Jechaliśmy drogą prowadzącą do autostrady CV-36 i zanim dotarliśmy do ronda, zobaczyliśmy ludzi ostrzegających nas, żebyśmy zawrócili. Zawróciliśmy, ale w ciągu kilku sekund pojawiła się ogromna ilość wody. Nie dało się wydostać z samochodu. Strumień wody roztrzaskał moją taksówkę o bariery na poboczu drogi i nie mogłem się ruszyć. W końcu pomógł mi mężczyzna w ciężarówce, ale nie sądziłem, że wyjdę z tego żywy. To było straszne. Zobaczyłem małą dziewczynkę chwytającą się latarni. Siła wody była brutalna. Spędziliśmy trzy godziny na naczepie ciężarówki, zanim poziom wody zaczął opadać i mogliśmy dotrzeć w bezpieczne miejsce”. Tymczasem burze i opady mogą występować w Hiszpanii jeszcze przez cały dzisiejszy dzień, a także w czwartek 31 października.

Scary fast-flowing flash floods through streets of Albacete, Spain today, these aren't rare incidents anymore, this is one of several Spanish communities quite far apart seeing streets turn into raging rivers yesterday, today & likely tomorrow too #flood pic.twitter.com/BXZuPwaoDB— Nick's Weather Eye (@NickJF75) October 29, 2024

🚨#BREAKING: CHICA, Spain is having some "Catastrophic Flooding, It's as if the world is ending!"13.5 INCHES of Rain in 4 hours! 🤯4:30 PM and 8:30 PM. TODAY!The flooding taking place in Valencia, Spain is biblical!Video credit: Nalabcer#ChivaFlood #Flood #Spain pic.twitter.com/S2cHad7Zjl— In2ThinAir (@In2ThinAir) October 29, 2024

🚨🇪🇸 UPDATE: FLASH FLOOD TRAGEDY IN SPAIN!! #DanaBODIES RECOVERED AFTER DEVASTATING FLOODS!! #LluviasTorrential rain and hailstorms ravage southeastern SpainFlash flooding claims multiple lives, 6 still missing in AlbaceteRescue efforts continue overnightLATEST UPDATES:-… pic.twitter.com/DSbKaHwaKa— Weather monitor (@Weathermonitors) October 30, 2024

