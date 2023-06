Ogromna tragedia

Katastrofa kolejowa w Indiach. Podróżni uwięzieni we wrakach wagonów. 288 osób nie żyje

alig | PAP 7:30

Katastrofa kolejowa w Indiach wstrząsnęła światem. W wyniku kolizji trzech pociągów w piątkowy wieczór 2 czerwca we wschodnich Indiach zginęło co najmniej 288 osób, a ponad 900 zostało rannych! Ratownicy starają się uwolnić podróżnych uwięzionych we wrakach metalowych wagonów. Jak informują władze, do akcji ratowniczej włączono również wojsko.