Katastrofa lotnicza we Francji. Samolot runął na ziemię, 11 osób nie żyje

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-06-28 14:13

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine niedaleko Nancy we Francji. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy-Essey. Według lokalnych władz śmierć poniosło 11 osób.

Biała karetka z napisem AMBULANCE i SAMU na tle miejsca katastrofy samolotu cywilnego we Francji, gdzie służby ratunkowe zabezpieczają teren. Więcej o tragedii przeczytasz na naszym portalu.
Autor: screen L'Est Républicain/Facebook/AI

Katastrofa tuż po starcie

Dramatyczne doniesienia napływają z Francji. Jak podaje dziennik "Le Figaro", w niedzielę rano doszło do katastrofy cywilnego samolotu w miejscowości Tomblaine, w departamencie Meurthe-et-Moselle. Maszyna wystartowała z pobliskiego lotniska Nancy-Essey i krótko po tym runęła na ziemię. Prefektura oficjalnie potwierdziła, że w wyniku zdarzenia śmierć poniosło 11 osób. Według informacji dziennika „L’Est Républicain”, pasażerami była grupa osób, dla których miał to być pierwszy w życiu skok ze spadochronem.

Akcja ratunkowa i apel władz

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Władze wystosowały pilny apel do mieszkańców i gapiów, prosząc o omijanie rejonu ulicy Salvador Allende. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że celem jest „zapewnić służbom ratunkowym i organom ścigania swobodny dostęp” do miejsca tragedii. Teren został całkowicie odgrodzony, a na miejscu pracują dziesiątki funkcjonariuszy.

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Oczekuje się, że na miejscu tragedii pojawi się minister spraw wewnętrznych, Laurent Nuñez, aby osobiście nadzorować działania służb. Przyczyny katastrofy na ten moment nie są znane.

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FRANCJA
KATASTROFA SAMOLOTU