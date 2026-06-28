Katastrofa tuż po starcie

Dramatyczne doniesienia napływają z Francji. Jak podaje dziennik "Le Figaro", w niedzielę rano doszło do katastrofy cywilnego samolotu w miejscowości Tomblaine, w departamencie Meurthe-et-Moselle. Maszyna wystartowała z pobliskiego lotniska Nancy-Essey i krótko po tym runęła na ziemię. Prefektura oficjalnie potwierdziła, że w wyniku zdarzenia śmierć poniosło 11 osób. Według informacji dziennika „L’Est Républicain”, pasażerami była grupa osób, dla których miał to być pierwszy w życiu skok ze spadochronem.

Akcja ratunkowa i apel władz

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Władze wystosowały pilny apel do mieszkańców i gapiów, prosząc o omijanie rejonu ulicy Salvador Allende. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że celem jest „zapewnić służbom ratunkowym i organom ścigania swobodny dostęp” do miejsca tragedii. Teren został całkowicie odgrodzony, a na miejscu pracują dziesiątki funkcjonariuszy.

Oczekuje się, że na miejscu tragedii pojawi się minister spraw wewnętrznych, Laurent Nuñez, aby osobiście nadzorować działania służb. Przyczyny katastrofy na ten moment nie są znane.