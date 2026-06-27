Zakażą Muminków? Spadkobierca Tove Jansson ma czarne wizje

Muminki mogą trafić na czarną listę w USA? Powodem życie Tove Jansson

Muminki od dziesięcioleci są jedną z najbardziej znanych serii książek dla dzieci. Teraz jednak mogą stać się częścią sporu, który od kilku lat toczy się w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o usuwanie ze szkół i bibliotek książek uznawanych przez część konserwatywnych grup za niewłaściwe dla dzieci. O takim ryzyku mówi Sophia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson i przewodnicząca zarządu Moomin Characters. To rodzinna firma, która zarządza prawami do świata Muminków. W rozmowie z norweskim dziennikiem „Aftenposten” Sophia Jansson powiedziała, że nie zdziwiłaby się, gdyby w USA pojawiły się żądania usunięcia książek o Muminkach. Powodem miałoby być życie prywatne Tove Jansson. Pisarka przez 45 lat była związana z artystką Tuulikki Pietilä. Według Sophii Jansson ktoś może uznać, że same książki powinny zniknąć z półek, ponieważ ich autorka żyła z kobietą. Dodała, że jest wręcz zaskoczona, iż do takiej sytuacji jeszcze nie doszło.

O co chodzi? W USA z bibliotek usuwane są niektóre książki

W Stanach Zjednoczonych podobne spory nie są niczym nowym. Od 2020 roku rośnie liczba prób usuwania książek z bibliotek, szkół i uczelni. Chodzi m.in. o książki promujące skrajną poprawność polityczną. Według spadkobierczyni Tove Jasson przy okazji może dojść do wylania dziecka z kąpielą, choć w "Muminkach" próżno szukać wątków jakkolwiek związanych z tematyką LGBT.

Tove Jansson urodziła się w 1914 roku. Była fińską pisarką tworzącą po szwedzku, malarką i rysowniczką. W latach 1945–1970 napisała dziewięć książek o Muminkach, w tym „Kometę nad Doliną Muminków”, „Lato Muminków” i „Dolinę Muminków w listopadzie”. Zmarła w 2001 roku. Muminki nadal są dużą marką na świecie. Obejmują książki, filmy, seriale i wiele produktów. Według „Aftenposten” sprzedaż produktów związanych z Muminkami ma sięgać równowartości około 2,7 mld zł rocznie.

Sonda Czy oglądasz jeszcze bajki? Tak, zdarza się! Nie no, nie oglądam

Dice Sophia Jansson que aunque los Moomins han crecido comercialmente en la parafernalia que se vende, los libros no se han traducido a demasiados idiomas. Espera que tras esta exposición, la gente se dirija a los libros. pic.twitter.com/Sm2wZvLaJ4— Ale QH 👩🏻‍💻🧨💅🏻🤘🏻 (@agorathauma) September 16, 2025

Quiz. Przenieś się z nami do Doliny Muminków. Pamiętasz ten świat i ich przygody? Pytanie 1 z 10 Jak wyglądała Buka? To fioletowa istota, o potężnej posturze, bladych oczach i wyszczerzonych zębach Wyglądała, jak wszystkie muminki – była biała i drobna Była niewidzialna Następne pytanie