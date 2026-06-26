Bitwa pod Waterloo odwołana! Afera w Belgii

Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo odwołana. Władze Belgii reagują na upały

Najbliższy weekend miał przyciągnąć pod Brukselę rzesze miłośników historii, ale wielkie widowisko ostatecznie nie dojdzie do skutku. Władze prowincji Brabancja Walońska wraz z pomysłodawcami rekonstrukcji historycznej bitwy pod Waterloo postanowili zrezygnować z tegorocznej edycji z powodu upałów. Zwykle w imprezie bierze udział kilkuset pasjonatów ubranych w stroje z epoki, a ich poczynania podziwiają na żywo wielotysięczne tłumy turystów z różnych zakątków świata.

Tegoroczne zmagania byłyby jednak zbyt ryzykowne. Belgijski Królewski Instytut Meteorologiczny zapowiada potężną falę skwaru na nadchodzące dni. W niektórych regionach kraju termometry mogą pokazać 40 stopni. Noc też nie przyniesie ulgi. Synoptycy objęli niemal całą Belgię pomarańczowym ostrzeżeniem, stanowiącym trzeci poziom w czterostopniowej skali. Zdecydowanie najgorzej sytuacja wygląda w prowincjach Liege i Limburgia, gdzie wprowadzono najwyższy, czerwony alert pogodowy.

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Historyczna porażka Napoleona Bonaparte

Słynna bitwa pod Waterloo miała miejsce dokładnie 18 czerwca 1815 roku. Brytyjczycy stanęli wówczas na czele europejskiej koalicji i skutecznie rozbili siły dowodzone przez Napoleona Bonaparte. Ten cios militarny definitywnie zamknął epokę jego rządów na Starym Kontynencie. Zdetronizowany francuski władca trafił na wygnanie na Wyspę Świętej Heleny i spędził tam resztę swoich dni. Belgijskie widowisko upamiętniające ten moment zazwyczaj gromadzi tłumy turystów.

Cette année Napoléon ne perdra pas la bataille de Waterloo ! RTBF Actushttps://t.co/METJbTbvXo— L'Urne_Cassée🇧🇪 🇨🇭 Wallis in fendant we trust. (@UrneCasse) June 26, 2026