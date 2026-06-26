Porażające informacje o trzęsieniu ziemi w Wenezueli! Liczba ofiar rośnie

Liczba ofiar śmiertelnych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli wzrosła do 589. Rannych zostało 2980 osób, 50 tys. zaginionych

Po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę w środę wieczorem czasu lokalnego, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589. Rannych zostało 2980 osób. Nowe dane przekazała w piątek pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodríguez. Jeszcze kilka godzin wcześniej władze informowały o 235 zabitych. – Będziemy ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia – zapewniła Rodríguez.

Do wstrząsów doszło w północnej części kraju. Według Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2. Zaledwie 39 sekund później nastąpił drugi, jeszcze silniejszy wstrząs o magnitudzie 7,5. Były to najsilniejsze trzęsienia na tym obszarze od początku XX wieku.

Ludzie próbują sami usuwać gruzy. Brakuje sprzętu do ratowania zasypanych

Ratownicy nadal szukają osób uwięzionych pod gruzami. Według agencji Associated Press na liście zaginionych znajduje się ponad 50 tys. nazwisk. Mieszkańcy nierzadko próbują ratować bliskich własnymi siłami, ponieważ brakuje ciężkiego sprzętu do usuwania zawalonych budynków. Szczególnie duże zniszczenia odnotowano w stanie La Guaira. Tam zamknięto międzynarodowe lotnisko z powodu uszkodzeń, co utrudnia dostarczanie pomocy. Władze poinformowały, że kataklizm dotknął około 70 tys. rodzin. Pełniąca obowiązki prezydenta zaapelowała do firm o udostępnienie koparek i innego ciężkiego sprzętu potrzebnego do akcji ratunkowej. Zapowiedziała także fundusz odbudowy o wartości 200 mln dolarów. Mieszkańcy obawiają się kolejnych wstrząsów. Wielu z nich spędziło noc na otwartych przestrzeniach, z dala od uszkodzonych budynków. Służby podkreślają, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie.

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Te lo cuentan y no lo crees. Qué desesperación tan grande. Se salvaron por un pelo. #Venezuela #Terremoto 🚨‼️🆘 pic.twitter.com/7rNILpCl4r— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

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