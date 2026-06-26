Wenezuelę nawiedziła seria potężnych trzęsień ziemi, które przyniosły śmierć i zniszczenie. Wśród ofiar znaleźli się członkowie obiecującego zespołu rockowego Vanderdis. Do tragedii doszło 24 czerwca, gdy artyści spotkali się na próbie w miejscowości Tanaguarena w stanie La Guaira. Budynek, w którym przebywali, całkowicie się zawalił.

Tragedia podczas próby zespołu

Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, spod gruzów wydobyli ciała młodych artystów. Wenezuelski minister zdrowia, Carlos Alvarado, potwierdził, że stan La Guaira to miejsce, gdzie odnotowano „największą i najtragiczniejszą liczbę zabitych oraz rannych” w całym kraju. Ofiary śmiertelne to członkowie zespołu Vanderdis: Manuel Van Der Dijs, Xander Hernández, Gabriel Gómez i Abraham Foucault.

- Młodzi muzycy zginęli po zawaleniu się budynku w Tanaguarena. Ofiary zidentyfikowano jako Manuela Van Der Dijsa, Xandera Hernándeza, Gabriela Gómeza i Abrahama Foucaulta

- przekazał portal Efecto Cocuyo.

Wiadomość o śmierci muzyków wstrząsnęła wenezuelskim środowiskiem artystycznym. Głos zabrały instytucje, z którymi zespół był związany. Społeczność szkoły Audioplace, gdzie kształciło się dwóch z muzyków, opublikowała poruszające oświadczenie:

„Społeczność Audioplace jest głęboko poruszona tą straszną i smutną wiadomością o śmierci członków zespołu Vanderdis - Manuela Van Der Dijsa, Xandera Hernándeza, Gabriela Gómeza i Abrahama Foucaulta - którzy byli naszymi studentami. Modlimy się o spokój dla ich dusz i łączymy się w bólu z ich rodzinami oraz przyjaciółmi w tych trudnych chwilach. Niech spoczywają w pokoju”.

Kondolencje złożyło również Centrum Kultury Sztuki Współczesnej, gdzie zespół zagrał koncert zaledwie tydzień przed tragedią.

„CCAM wraz z branżą muzyczną - a w szczególności z rodzącą się sceną rockową - opłakuje śmierć członków zespołu Van Der Dijs”

- poinformowała organizacja.

Wschodząca gwiazda wenezuelskiego rocka

Grupa Vanderdis (znana też jako Van Der Dijs) powstała w 2024 roku i szybko zdobywała uznanie na lokalnej scenie muzycznej. Jak informują wenezuelskie portale, ich styl był unikalnym połączeniem rap-rocka i nu-metalu. Popularność przyniosło im między innymi uczestnictwo w festiwalu Nuevas Bandas. Zaledwie tydzień przed śmiercią, 19 czerwca, dali energetyczny występ w ramach cyklu koncertów El Hades.

Tragedia przerwała ich świetnie zapowiadającą się trasę koncertową. Kolejne występy mieli zaplanowane na 27 czerwca i 8 sierpnia.

Fani żegnają muzyków

W mediach społecznościowych niemal natychmiast pojawiły się tysiące wpisów upamiętniających muzyków. Internauci składają kondolencje rodzinom i wspominają młodych artystów.

„Boże, trudno to sobie nawet wyobrazić. Niech spoczywają w pokoju, a ich rodziny znajdą ukojenie i siłę, by uleczyć swoje serca. To ogromna strata”

„Na zawsze zapamiętamy ich jako utalentowanych, skromnych i autentycznych ludzi; będzie mi ich bardzo brakować - dziękuję za tyle miłości”

Trzęsienie ziemi w Wenezueli - bilans ofiar

Według danych przedstawionych przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, Jorge Rodrígueza, w wyniku dwóch trzęsień ziemi zginęło co najmniej 235 osób, a 4300 zostało rannych. Ponad 200 osób wciąż pozostaje uwięzionych pod gruzami zawalonych budynków.