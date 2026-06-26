Ile rocznie potrafił zainkasować Robert Lewandowski? Cezary Kucharski podał kwoty

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-26 17:14

Cezary Kucharski ponownie odniósł się do swojej dawnej współpracy z Robertem Lewandowskim. W rozmowie z serwisem Świat Gwiazd były menedżer reprezentanta Polski opowiedział mi.in. o zarobkach napastnika i kontraktach reklamowych.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelona, na drugim planie Cezary Kucharski w marynarce. Temat ich współpracy i zarobków piłkarza przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Tomasz Radzik/Super Express, Joan Monfort/ Associated Press

Robert Lewandowski z pewnością jest przyzwyczajony do tego, że wszyscy zaglądają mu w portfel, a najchętniej to każdy chciały poznać pin do jego konta bankowego. O zarobkach kapitana kadry kiedyś dużo wiedział Cezary Kucharski, były kadrowicz i przede wszystkim były agent piłkarza w najlepszym okresie jego kariery.

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– Pewnie ze 100 mln zł brutto rocznie. No, może nawet więcej – oceniał Kucharski, pytany o to, ile "Lewy" potrafił zarobić w ciągu jednego roku (łącznie: licząc pensje w klubie i pieniądze z tytułu kontraktów reklamowych).

Były menedżer poruszył także temat wydatków piłkarza i jego stylu życia. Jego zdaniem Lewandowski przyzwyczaił się do bardzo wysokiego poziomu życia. – Patrzę na Roberta i widzę, że on poszedł w konsumpcję. Pytanie, czy mu starczy do końca. Jachty, domy, [...] loty prywatnymi samolotami. To są duże koszty – stwierdził.

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W rozmowie nie zabrakło również wątku kontraktów reklamowych. Kucharski zdradził, jakie kwoty – według niego – przynosiły współprace komercyjne Lewandowskiego. – My dostawaliśmy około 10-12 mln rocznie [...]. [Dla mnie było] między 20 a 30 proc. z tego. Wszystko zależy też od zaangażowania. Czasami inne osoby w tym uczestniczyły – tłumaczył.

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O wielkich pieniądzach wokół Lewandowskiego mówi się od lat. Teraz każdy kibic czeka na inną wiadomość, mianowicie z kim polski napastnik zwiąże się nową umową. Ta z Barceloną właśnie wygasa. Kilka dni temu Robert Lewandowski odwiedził Chicago, właściciele klubu Chicago Fire oraz trener Gregg Berhalter kuszą go transferem do MLS...

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ROBERT LEWANDOWSKI
CEZARY KUCHARSKI