Miliony dla mężczyzny oskarżonego o zabójstwo Marka Papały. Zapadł głośny wyrok

Płocki Sąd Okręgowy zdecydował, że Igor M., ps. „Patyk”, otrzyma od Skarbu Państwa łącznie ponad 3 mln 284 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami za niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna spędził za kratami ponad trzy i pół roku – od 23 kwietnia 2012 r. do 17 listopada 2015 r. – w związku z zarzutem zabójstwa byłego Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Papały. Wyrok ogłoszony w piątek (26 czerwca) nie jest prawomocny. Obie strony mogą złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

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Ogłaszając orzeczenie, sąd poinformował, że z tytułu zadośćuczynienia „za krzywdę wynikającą z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania” przyznał Igorowi M. 3 mln 40 tys. zł. Z kolei odszkodowanie „za poniesioną szkodę w związku z utraconymi zarobkami” wyniosło 244 tys. 993 zł. Do obu kwot zostaną doliczone ustawowe odsetki od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Igor M. domagał się znacznie wyższej kwoty. We wniosku skierowanym do sądu żądał 5 mln zł zadośćuczynienia oraz ponad 250 tys. zł odszkodowania.

Sprawa była rozpoznawana w czerwcu podczas czterech rozpraw prowadzonych z wyłączeniem jawności i przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa. Wynikało to z faktu, że w innych postępowaniach Igor M. występuje jako świadek koronny. Rozprawy odbywały się w specjalnej sali sądu znajdującej się w sąsiedztwie Zakładu Karnego w Płocku. Sam piątkowy wyrok został już ogłoszony w głównej siedzibie sądu.

Igora M. nie było na sali rozpraw. Reprezentował go pełnomocnik, radca prawny Marcin Zalewski.

Historia tej sprawy sięga zabójstwa byłego Komendanta Głównego Policji Marka Papały, do którego doszło 25 czerwca 1998 roku w Warszawie. Prokuratura przez lata utrzymywała, że Igor M. brał udział w napadzie rabunkowym, podczas którego zginął szef policji. W listopadzie 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił jednak „Patyka” od tego zarzutu. Wcześniej, w 2020 roku, zapadł już pierwszy wyrok uniewinniający, od którego odwołała się prokuratura.

Dopiero po prawomocnym uniewinnieniu Igor M. wystąpił o zadośćuczynienie i odszkodowanie za lata spędzone w areszcie. Teraz sąd przyznał mu ponad 3,2 mln zł, uznając, że tymczasowe aresztowanie było niesłuszne.