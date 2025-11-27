Katastrofa na stacji kolejowej! Pociąg uderzył w ludzi! 11 osób nie żyje!

Wypadek na stacji kolejowej w Chinach pochłonął życie wielu osób.

Pociąg testowy uderzył w robotników, którzy znaleźli się na torach, co doprowadziło do tragicznych skutków.

Władze prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy, ale czy to jednorazowy incydent, czy część większego problemu?

Pociąg uderzył w ludzi, 11 osób nie żyje

Potworna tragedia! Jedenaście osób zginęło, a dwie zostały ranne po tym, jak w czwartek (27 listopada) nad ranem na stacji kolejowej Luoyang nieopodal miasta Kunming, stolicy prowincji Junnan w południowo-zachodnich Chinach doszło do wypadku. Jak donoszą media, pociąg testowy, czyli przeznaczony do sprawdzania urządzeń do wykrywania wstrząsów sejsmicznych, poruszał się normalnie po łuku torowiska w pobliżu stacji. Nagle uderzył w robotników, którzy weszli na tory.

Państwowe media przekazały, że szczegółowe przyczyny tragedii bada specjalna komisja. "Natychmiast po zdarzeniu uruchomiono procedury ratunkowe, a ranne osoby przewieziono do szpitala" - podała Xinhua. Władze kolei złożyły kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedziały pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do katastrofy. Ruch pociągów na stacji został już przywrócony.

To nie pierwsza taka tragedia w Chinach

PAP przypomina, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Podobne wypadki zdarzały się w Chinach już wcześniej, m.in. w czerwcu 2021 roku, kiedy w prowincji Gansu pociąg uderzył w grupę dziewięciu robotników pracujących przy torowisku, powodując ich śmierć.

