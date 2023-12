Katastrofa pociągów metra, setki rannych! "Jeden pociąg najechał na drugi"

Wielka katastrofa w stolicy Chin! Zderzyły się dwa pociągi metra, setki poszkodowanych

Katastrofa w metrze w Pekinie! Jak informują władze transportu miejskiego w stolicy Chin, w czwartek około godziny 19 czasu lokalnego doszło tam do wypadku. Wydarzył się on w naziemnej części metra - w niektórych miastach metro porusza się nie tylko pod ziemią. Były godziny szczytu, wiele osób dopiero wracało z pracy do domów linią metra Changping. Pogoda była fatalna, panowało spore oblodzenie także na torach. Prawdopodobnie właśnie to stało się przyczyną wypadku w metrze. Jak podaje CNN, jeden pociąg zatrzymał się awaryjnie z powodu śliskich torów, a maszynista drugiego, jadącego z tyłu, nie zdołał wyhamować i w niego uderzył. „Ten ostatni pociąg jechał w dół, a śnieżna pogoda spowodowała, że poślizgnął się i nie wyhamował skutecznie, powodując uderzenie od tyłu w pociąg jadący z przodu” – podała w piątkowym oświadczeniu Miejska Komisja ds. Transportu w Pekinie.

Pasażerowie pokazują wypadek w sieci. „Pociąg metra, którym jechałem, rozpadł się na dwie części!”

Skutki zderzenia były poważne, choć jakimś cudem nikt nie zginął. Na badania do szpitali trafiło aż 515 osób, ponad sto ma rozmaite złamania kończyn. Zdecydowana większość została jednak wypisana do domów do poranka następnego dnia. Tymczasem w mediach społecznościowych krążą filmy nakręcone telefonem przez pasażerów na miejscu zdarzenia. „Pociąg metra, którym jechałem, rozpadł się na dwie części!” - woła jedna z osób na nagraniu. Rzeczywiście, od jednego ze składów siła uderzenia oderwała dwa wagony. Firma Beijing Transport bada sprawę. Pekin przeżywa wielki atak zimy, który doprowadził do paraliżu transportowego i zamknięcia szkół.

