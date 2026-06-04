Katastrofa samolotu w Chorwacji. Maszyna runęła na pole, zginęły cztery osoby

Tragedia na Istrii. Mały samolot rozbił się tuż przed lądowaniem

Jak przekazały chorwackie służby, ten tragiczny wypadek miał miejsce w czwartek około godziny 11.20 w rejonie lotniska sportowego w Medulinie. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że rozbił się tam samolot zarejestrowany w Niemczech. Rejs rozpoczął się w Austrii, samolot miał dolecieć właśnie na półwysep Istria. Informację o czwórce zabitych oficjalnie potwierdził Ivica Rojnić, dowódca strażaków w Puli w wypowiedzi dla stacji N1.

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Przerażające okoliczności katastrofy. Austriaccy obywatele wśród ofiar

Według informacji przekazanych przez tamtejsze portale, wszystkie osoby podróżujące samolotem miały austriackie obywatelstwo. Udostępnione w mediach fotografie dokumentują wrak spoczywający na jednym z okolicznych pól, gdzie nieustannie trwają działania policji i jednostek straży pożarnej. Nijaz Delić, chorwacki pilot, relacjonował na łamach serwisu Index, że maszyna najprawdopodobniej wpadła w korkociąg, po czym z impetem uderzyła w ziemię. Dokładne powody utraty panowania nad sterami pozostają na ten moment niejasne. Rozwikłaniem zagadki tego lotu zajmą się specjaliści z Agencji Badania Wypadków w Transporcie Lotniczym, Morskim i Kolejowym (AIN).

Four people were killed on Thursday in a plane crash on Croatia's northern Adriatic coast, local police said. According to AFP, a police statement said, "According to currently available information, four people have died" in the crash of the plane in Medulin, on Croatia's… pic.twitter.com/NSveBJADpc— Pakistan TV (@PakTVGlobal) June 4, 2026