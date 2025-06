Katastrofa samolotu w Indiach. Czy na pokładzie byli Polacy? Jest oficjalny komunikat!

Nie zgadniesz, co założył Leon XIV! Takiego papieża jeszcze nie było

Co się stało?

Katastrofa lotnicza w Indiach. Samolot linii Air India lecący do Londynu Gatwick rozbił się przy starcie. Do tragedii doszło na międzynarodowym lotnisku Sardar Vallabhbhai Patel w Ahmedabadzie. Według różnych informacji na pokładzie mogło znajdować się wielu pasażerów. To prawdopodobnie aż 242 osoby. Jak podają lokalne źródła oraz Agence France-Presse, maszyna – Boeing 787-8 Dreamliner o numerze rejestracyjnym VT-ANB – wzbiła się w powietrze o godzinie 08:08 UTC, ale zaledwie kilkadziesiąt sekund później kontakt z nią został utracony. Świadkowie relacjonują, że samolot runął na teren dzielnicy Meghani w Ahmedabadzie, wywołując ogromny pożar. W sieci pojawiło się też już szokujące nagranie!

Komunikat MSZ

W związku z tym dramatycznym wydarzeniem, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło natychmiastowe działania w celu ustalenia, czy na pokładzie maszyny znajdowali się obywatele Polski. Rzecznik MSZ, Paweł Wroński, przekazał Polskiej Agencji Prasowej najnowsze informacje w tej sprawie. Poinformował on, że po dokładnym przeanalizowaniu list pasażerów samolotu, który uległ katastrofie w Ahmadabadzie, na pokładzie nie stwierdzono obecności obywateli Polski.

- W tej katastrofie dreamlinera w Ahmadabadzie (...) po przejrzeniu list, na liście pasażerów nie ma obywateli Polski – powiedział Wroński. Ta informacja została potwierdzona przez polską placówkę dyplomatyczną i konsula w Indiach.

AKTUALIZACJA

Indyjski przewoźnik Air India, który obsługiwał połączenie, poinformował, że samolotem podróżowało 169 obywateli Indii, 53 - Wielkiej Brytanii, siedmiu - Portugalii oraz jeden obywatel Kanady. Wiadomo też, że 217 pasażerów to osoby dorosłe, a 11 - dzieci. Na pokładzie maszyny znajdowali się też dwaj piloci i dziesięcioro członków załogi.

