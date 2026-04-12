Katastrofa szybowców, nie żyje Polak! Tragedia na Słowacji

Zderzenie szybowców na Słowacji. Nie żyje polski pilot

Do tego tragicznego wypadku doszło w niedzielę w słowackich górach, w paśmie Wielkiej Fatry. Nad górą Borisov zderzyły się dwa szybowce. W wyniku tego zdarzenia zginął polski pilot. Informację o wypadku przekazała policja w Żylinie. Na pokładzie jednego z szybowców znajdował się także obywatel Czech. Mężczyzna odniósł obrażenia głowy i nóg, ale był przytomny. Został przetransportowany do szpitala. Drugi szybowiec pilotował obywatel Austrii. Według służb nie odniósł on żadnych obrażeń. Do wypadku doszło w trudno dostępnym terenie górskim. Na miejsce skierowano śmigłowiec ratunkowy z bazy Air Transport-Europe w Bańskiej Bystrzycy. Ratownicy musieli działać w trudnych warunkach, co utrudniało akcję. Polski pilot zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Na razie nie podano jego danych. Służby będą ustalać dokładne okoliczności zdarzenia.

Wiadomo, że piloci brali udział w międzynarodowych zawodach szybowcowych. Zawody rozpoczęły się tego samego dnia na lotnisku w Prievidzy

Wiadomo, że piloci brali udział w międzynarodowych zawodach szybowcowych. Zawody rozpoczęły się tego samego dnia na lotnisku w Prievidzy, niedaleko Trenczyna. Uczestniczy w nich kilkudziesięciu pilotów z różnych krajów. Po wypadku organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu niedzielnych konkurencji. Jak podkreślają, bezpieczeństwo uczestników jest najważniejsze. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do zderzenia szybowców w powietrzu. Takie zdarzenia należą do rzadkich, ale mogą mieć bardzo poważne skutki. Śledczy będą analizować przebieg lotów i warunki, w jakich doszło do wypadku. Pod uwagę brane będą m.in. pogoda, komunikacja między pilotami oraz organizacja zawodów.

