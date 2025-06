Morderca z Austrii wysłał film do matki! "Wybacz mi"

Dramatyczne doniesienia docierają do nas z Indii. W zachodniej części kraju doszło dziś, 12 czerwca rano do tragicznego wypadku lotniczego. Samolot linii Air India, lot numer AI171 z Ahmedabad do Londynu (lotnisko Gatwick), rozbił się tuż po starcie z międzynarodowego lotniska Sardar Vallabhbhai Patel. Na ten moment brak jest pełnych informacji o liczbie ofiar, lecz na miejscu trwa intensywna akcja ratunkowa. Prawdopodobnie na pokładzie były 242 osoby.

Świadkowie relacjonują, że samolot runął na teren dzielnicy Meghani w Ahmedabadzie, wywołując ogromny pożar

Jak podają lokalne źródła oraz Agence France-Presse, maszyna – Boeing 787-8 Dreamliner o numerze rejestracyjnym VT-ANB – wzbiła się w powietrze o godzinie 08:08 UTC, ale zaledwie kilkadziesiąt sekund później kontakt z nią został utracony. Świadkowie relacjonują, że samolot runął na teren dzielnicy Meghani w Ahmedabadzie, wywołując ogromny pożar.

Według reportera AFP widziano gęste kłęby czarnego dymu unoszące się nad lotniskiem. Straż pożarna i służby medyczne natychmiast rozpoczęły działania w rejonie katastrofy. Cały obszar został odgrodzony, a mieszkańcom zalecono pozostanie w domach.

Air India wydała krótki komunikat:

„Lot AI171, realizujący trasę Ahmedabad–Londyn Gatwick, brał dziś udział w incydencie, 12 czerwca 2025 roku. Obecnie ustalamy szczegóły zdarzenia. Dalsze informacje będą publikowane na stronie airindia.com oraz na naszym koncie w serwisie X (@airindia).”Serwis Flightradar24 potwierdził, że ostatni sygnał z maszyny odebrano o godzinie 08:08:51 UTC – zaledwie kilkanaście sekund po oderwaniu się od pasa startowego. Dane wskazują na gwałtowną utratę wysokości i prędkości. Trwa weryfikacja zapisu lotu i rekonstrukcja ostatnich chwil przed katastrofą.

Władze Indii nie wydały jeszcze oficjalnego oświadczenia co do przyczyn zdarzenia. Wiadomo jednak, że na pokładzie znajdowała się pełna załoga oraz pasażerowie podróżujący do Wielkiej Brytanii.

W miarę napływu nowych informacji oczekuje się komunikatu od Dyrekcji Generalnej Lotnictwa Cywilnego Indii (DGCA) oraz możliwego uruchomienia śledztwa przez niezależną komisję ds. wypadków lotniczych. Loty z Ahmedabad mogą zostać przekierowane lub opóźnione do czasu przywrócenia pełnego bezpieczeństwa operacyjnego.

Air India passenger plane crashed just meters away from Ahmedabad Airport. pic.twitter.com/8HRjetJRRF— Yanika_Lit (@LogicLitLatte) June 12, 2025