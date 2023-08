Katechetka przewróciła się i umarła! Tragedia przed spotkaniem z papieżem

Tragiczna śmierć katechetki na Światowych Dniach Młodzieży! Kobieta przewróciła się i zmarła

W Lizbonie trwają Światowe Dni Młodzieży. Setki tysięcy uczestników ze 184 państw świata bierze udział we wspólnych modlitwach i spotkaniach, również z papieżem Franciszkiem. Niestety, w tak wielkim tłumie dochodzi niekiedy także do zdarzeń tragicznych. Świat obiegła wiadomość o śmierci 62-letniej katechetki z Francji. Informacje te potwierdził komitet organizacyjny Światowych Dni Młodzieży. Co się stało? Kobieta niefortunnie przewróciła się w miejscu swojego zakwaterowania w Portugalii i niestety odniosła przy tym poważne obrażenia. Kobieta zmarła w szpitalu. „Trwamy w modlitwie za naszą siostrę i pozostajemy w kontakcie z jej rodziną oraz przyjaciółmi” – głosi oświadczenie kierownictwa ŚDM.

Pół miliona wiernych na spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Lizbonie. Tłum na ŚDM

Tymczasem w spotkaniu uczestników Światowych Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem wzięło udział pół miliona osób. Wśród zarejestrowanych uczestników przeważają Hiszpanie (około 40 tys.) i Włosi (ok. 33 tys.), jest też wielu Portugalczyków, Polaków i Amerykanów. „W oczach Boga jesteśmy drogocennymi dziećmi, które wzywa każdego dnia, by wziąć w ramiona i wesprzeć; aby uczynić z każdego z nas wyjątkowe i oryginalne arcydzieło, którego piękno możemy jedynie przeczuwać” - powiedział papież do uczestników ŚDM. "Niech będą to dni, w których twoje imię, za pośrednictwem braci i sióstr z wielu języków i narodów, którzy je przyjaźnie wypowiadają, rozbrzmiewa jako wyjątkowa wiadomość w historii, ponieważ wyjątkowy jest rytm Boga dla ciebie. Niech będą to dni, w których utrwalimy w naszych sercach, że jesteśmy miłowani takimi, jakimi jesteśmy” - dodał papież.

Pope Francis meets with 15 Ukrainian pilgrims ahead of his second day in Portugal, and prays at Mass for a 62-year-old World Youth Day catechist who died while in Lisbon.https://t.co/WdmYTwAsFp— Vatican News (@VaticanNews) August 3, 2023

