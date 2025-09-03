Kevin Costner rzucił żonę dla jej sobowtóra! Nie uwierzysz, gdy je zobaczysz

Niezwykły zwrot akcji w życiu Kevina Costnera (70 l.)! Weteran Hollywood tuż po rozwodzie z żoną związał się... jej sobowtórem. Kelly Noonan Gores (46 l.) wygląda zupełnie jak była żona gwiazdora, Christine Baumgartner (51 l.). Rysy twarzy, fryzura.. aż trudno uwierzyć, że to dwie osoby, a nie jedna i ta sama. Zobacz dwie kolejne wybranki Costnera!

Kevin Costner po burzliwym rozwodzie ma nową partnerkę, która wygląda identycznie jak jego była żona

Jeszcze dwa lata temu burzliwy rozwód Kevina Costnera (70 l.) i Christine Baumgartner (51 l.) był tematem sensacyjnych plotek. Była modelka i projektantka torebek złożyła wniosek o rozwód 1 maja 2023 roku, podając jako powód "różnice nie do pogodzenia" i odmawiając wyprowadzki z domu kupionego przez aktora jeszcze przed ślubem w 1988 roku. Para pobrała się dopiero w 2004 roku, ma trójkę dzieci, dziś będących w wieku 14, 16 i 17 lat. Dziś życiowe burze już minęły, rozwód został sfinalizowany w lutym 2024 roku, eks żona zniknęła z willi, a Kevin Costner znów jest zakochany. 70-letni aktor w ostatnich miesiącach potajemnie spotyka się z Kelly Noonan Gores, 46-latką z branży produkcji filmowej.

"Trzyma to w tajemnicy, bo nie chce, żeby coś poszło nie tak. Ona jest dokładnie w jego typie"

Gdy patrzy się na zdjęcia uśmiechniętego gwiazdora, nie sposób nie zauważyć pewnej zdumiewającej rzeczy. A mianowicie tego, że nowa wybranka Costnera wygląda identycznie jak jego była żona! Rysy twarzy, fryzura.. aż trudno uwierzyć, że to dwie osoby, a nie jedna i ta sama. Plotki o romansie pojawiły się jeszcze podczas festiwalu JAS Labor Day Experience w Snowmass Village koło Aspen, gdzie oboje zostali zauważeni w czasie weekendu świątecznego – choć wystąpili tam osobno. Źródło cytowane przez "Daily Mail" podkreśla, że Costner jest szczęśliwy i stara się chronić nowy związek: „Kevin spotyka się z Kelly. Byli razem w Aspen pod koniec lipca. Trzyma to w tajemnicy, bo nie chce, żeby coś poszło nie tak. Ona jest dokładnie w jego typie – uwielbia sport, surfuje, lubi spacery z psami. Jest spokojna, a tego właśnie teraz potrzebuje”. Rzeczywiście, aktor ewidentnie ma swój typ!

