Kevin Costner rzucił żonę dla jej sobowtóra! Nie uwierzysz, gdy je zobaczysz

Kevin Costner po burzliwym rozwodzie ma nową partnerkę, która wygląda identycznie jak jego była żona

Jeszcze dwa lata temu burzliwy rozwód Kevina Costnera (70 l.) i Christine Baumgartner (51 l.) był tematem sensacyjnych plotek. Była modelka i projektantka torebek złożyła wniosek o rozwód 1 maja 2023 roku, podając jako powód "różnice nie do pogodzenia" i odmawiając wyprowadzki z domu kupionego przez aktora jeszcze przed ślubem w 1988 roku. Para pobrała się dopiero w 2004 roku, ma trójkę dzieci, dziś będących w wieku 14, 16 i 17 lat. Dziś życiowe burze już minęły, rozwód został sfinalizowany w lutym 2024 roku, eks żona zniknęła z willi, a Kevin Costner znów jest zakochany. 70-letni aktor w ostatnich miesiącach potajemnie spotyka się z Kelly Noonan Gores, 46-latką z branży produkcji filmowej.

"Trzyma to w tajemnicy, bo nie chce, żeby coś poszło nie tak. Ona jest dokładnie w jego typie"

Gdy patrzy się na zdjęcia uśmiechniętego gwiazdora, nie sposób nie zauważyć pewnej zdumiewającej rzeczy. A mianowicie tego, że nowa wybranka Costnera wygląda identycznie jak jego była żona! Rysy twarzy, fryzura.. aż trudno uwierzyć, że to dwie osoby, a nie jedna i ta sama. Plotki o romansie pojawiły się jeszcze podczas festiwalu JAS Labor Day Experience w Snowmass Village koło Aspen, gdzie oboje zostali zauważeni w czasie weekendu świątecznego – choć wystąpili tam osobno. Źródło cytowane przez "Daily Mail" podkreśla, że Costner jest szczęśliwy i stara się chronić nowy związek: „Kevin spotyka się z Kelly. Byli razem w Aspen pod koniec lipca. Trzyma to w tajemnicy, bo nie chce, żeby coś poszło nie tak. Ona jest dokładnie w jego typie – uwielbia sport, surfuje, lubi spacery z psami. Jest spokojna, a tego właśnie teraz potrzebuje”. Rzeczywiście, aktor ewidentnie ma swój typ!

