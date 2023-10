"Kiedy Hamas skończy z Żydami, przyjdzie po Amerykanów". Matka ofiary ostrzega świat

Matka 26-letniej mieszkanki Nowego Jorku zabitej w Izraelu ostrzega świat. "Kiedy oni skończą z Żydami, przyjdą i po Amerykanów"

Masakra na festiwalu muzycznym Supernova to jedna z najbardziej koszmarnych zbrodni popełnionych przez Hamas podczas wojny w Izraelu. Podczas samego początku wielkiego ataku terroryści przylecieli między tańczących młodych ludzi na paralotniach i podjechali samochodami na drogę, którą imprezowicze uciekali, by ratować życie. Jak opowiadali świadkowie, bandyci chodzili od drzewa do drzewa i strzelali do niewinnych bezbronnych ludzi. Zabili 260 osób. Było wśród nich sporo obcokrajowców. Także Amerykanów. Jedną z amerykańskich ofiar masakry na festiwalu była Oriya Ricardo (+26 l.) z Nowego Jorku. Ciało dziewczyny zostało właśnie zidentyfikowane przez rodzinę. Hannie, matka 26-latki postanowiła ostrzec cały świat przed tym, do czego zdolni są zwyrodnialcy z Hamasu.

"Muszę mówić o niej, w jej imieniu i w imieniu wszystkich 1200 młodych ludzi, którzy zabili członkowie Hamasu"

"Kiedy oni skończą z Żydami, przyjdą i po Amerykanów" - powiedziała zrozpaczona kobieta w rozmowie z MSNBC. "Trudno o niej mówić. Była światłem, niosła światło wszędzie, gdzie przyszła. Bardzo wesoła dziewczyna, uwielbiająca imprezy, zawsze była w centrum wszystkiego. Była źródłem mocy mojego życia. Muszę mówić o niej, w jej imieniu i w imieniu wszystkich 1200 młodych ludzi, którzy zabili członkowie Hamasu. Nie ma w nich ani odrobiny człowieczeństwa. Te dzieciaki poszły tańczyć, to byli ludzie pokoju. Teraz ich nie ma, a wśród nich moja najmłodsza córka” – powiedziała pogrążona w żałobie mieszkanka Nowego Jorku. Tymczasem amerykański Departament Stanu potwierdził, że dotychczas wśród ofiar wojny w Izraelu znalazło się 14 obywateli USA. Los co najmniej kolejnych 20 pozostaje nieznany.

Sonda Czy konflikt w Izraelu rozszerzy się na inne kraje? Tak Nie

NYC mom whose daughter was slaughtered by Hamas at Israel music festival says they will 'come for Americans when they're finished with Jews' - as more US victims are named https://t.co/zHl82oAPvA pic.twitter.com/Mf66P0RK5P— Daily Mail US (@DailyMail) October 11, 2023

Quiz z wiedzy ogólnej dla geniuszy. Większość nie zdobywa nawet połowy punktów Pytanie 1 z 10 W matematyce szacowanie wyniku to podanie jego: Odwrotności Wielkości przybliżonej Odwróconego wykresu Dalej