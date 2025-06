Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz Ligi Narodów: Z kim grają Polacy

Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski siatkarzy?

Dla kibiców reprezentacji Polski siatkarzy rozpoczął się kolejny sezon pełen emocji. Podopieczni Nikoli Grbicia w pierwszym tygodniu zmagań w ramach rozgrywek Ligi Narodów podejmowali Holandię, Japonię, Turcję i Serbię w chińskim Xi'an. "Biało-czerwoni" we wszystkich spotkaniach spisali się niesamowicie, mimo że w drużynie zabrakło wielu czołowych gwiazd.

Komplet zwycięstw Polaków! Są niepokonani

Polacy jedynie w meczach z Holandią i Japonią przegrali po jednym secie, w pozostałych pojedynkach z: Turcją i Serbią pokonywali rywali w trzech partiach. Zachwytu po pierwszym tygodniu nie krył Grbić.

- Wielu siatkarzy, którzy grali po raz pierwszy, dało mi naprawdę dobry materiał do analizy, pojawiło się też oczywiście wiele rzeczy do przepracowania. Będę mógł im pokazać, że to jest dobre, a to nie jest dobre, możemy teraz popracować technicznie, taktycznie. Myślę, że to był bardzo pozytywny turniej dla nas – powiedział uśmiechnięty Nikola Grbić po zakończeniu zawodów w Xi’an.

Tak wyglądała ostatnia akcja meczu Polska - Serbia 🔥#VNL2025 pic.twitter.com/WbbQBQxzjC— Polsat Sport (@polsatsport) June 15, 2025

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz Ligi Narodów. Z kim zagrają "biało-czerwoni"?

Kolejne zmagania reprezentacji Polski w Lidze Narodów rozpoczną się 25 czerwca, a "biało-czerwoni" rozegrają kolejne cztery spotkania. Tym razem podopieczni Grbicia będą mieć jeszcze wyżej zawieszoną poprzeczkę, ponieważ zmierzą się z: Włochami, Kanadą, USA oraz Brazylią.

25 czerwca (środa), Włochy – Polska (19:30)

28 czerwca (sobota), Kanada – Polska (2:30)

29 czerwca (niedziela), USA – Polska (2:30)

29 czerwca (niedziela), Brazylia – Polska (23:00).

Reprezentacja Polski siatkarek wracają do gry!

W trakcie przerwy siatkarzy do gry wrócą podopieczne Stefano Lavariniego. Polki zagrają w najbliższym tygodniu z: Holandią, USA, Niemcami i Serbią.