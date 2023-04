Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Generał nie ma dobrych wieści

Generał NATO szczerze o tym, czy Rosja może długo prowadzić wojnę na Ukrainie. Czeka nas jeszcze co najmniej rok działań wojennych?

Wojna na Ukrainie trwa już czternaście miesięcy. Chociaż sytuacja na froncie jest patowa, jesienna kontrofensywa została wyhamowana, a Rosjanie także nie zdobywają na szczęście nowych terenów, to nadal giną ludzie. O tym, że trwa krwawa inwazja rosyjska, świadczy chociażby dzisiejszy zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, w którym zginęli niewinni cywile w zniszczonych blokach mieszkalnych. Ile to jeszcze potrwa? Kiedy wreszcie skończy się wojna na Ukrainie? Niestety, najprawdopodobniej potrwa ona jeszcze bardzo długo, a szanse na to, że wszystko zakończy się jeszcze w 2023 roku, niestety nie są duże. Poinformował o tym głównodowodzący sił NATO w Europie gen. Christopher Cavoli. "Rosja ma głębokie zasoby strategiczne, ma zasoby ludzkie i nie można ich nie doceniać, jeśli chodzi o ich zdolności do przetrwania (...) Więc tak, myślę, że mogą finansować tę wojnę przez kolejny rok" - powiedział Cavoli podczas wysłuchania przed senacką komisją ds. sił zbrojnych.

"Dostarczyliśmy na Ukrainę niemal wszystko. I jestem przekonany, że oni mają to, czego potrzebują do tej ofensywy"

Czy Ukraina ma wystarczającą ilość uzbrojenia, by przeciwstawić się Władimirowi Putinowi? Na to pytanie generał także ma swoją odpowiedź. "Kiedy doszliśmy do kluczowych kierunków działań w sprawie ofensywy, obliczyliśmy ilość sprzętu różnych typów, których będą potrzebować. I wypełniliśmy to, dostarczyliśmy na Ukrainę niemal wszystko. I jestem przekonany, że oni mają to, czego potrzebują do tej ofensywy" - zapewnił generał.

⚡️NYT: Ukraine in possession of almost all NATO-promised vehicles.NATO military commander General Christopher Cavoli said on April 26 that nearly all the combat vehicles promised to Ukraine by NATO allies have been delivered.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 27, 2023

