Kim Dzong Un ma nową broń. "Obraca w popiół" wrogów

Nowy pocisk balistyczny w arsenale Kima. Agencja KCNA chwali się wynikami

Reżim Kim Dzong Una pochwalił się kolejnymi próbami rakietowymi. Oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA przekazała informacje o pomyślnym przetestowaniu nowoczesnego pocisku wyposażonego w niszczycielską głowicę kasetową. Reżimowe media podkreślają, że odpalenie rakiety zakończyło się pełnym sukcesem, a nowy sprzęt udowodnił swoje mordercze możliwości i według zapewnień decydentów z Pjongjangu:

„może obrócić w popiół każdy cel na obszarze 6,5-7 hektarów dzięki użyciu siły o najwyższej gęstości”

North Korea’s leader believes the South Korean president is a “frank and broad-minded” man, according to a statement. A surprise compliment which has lowered the temperature between two countries. https://t.co/4hPJ6oIXbW— The Wall Street Journal (@WSJ) April 7, 2026

Jak podano, próby miały sprawdzić działanie broni w warunkach bojowych oraz jej skuteczność. Testy trwały kilka dni – od poniedziałku do środy. Obejmowały nie tylko pociski balistyczne, ale też inne systemy uzbrojenia. Sprawdzano m.in. obronę przeciwlotniczą, bomby z włókna węglowego i broń elektromagnetyczną.

Wiceminister spraw zagranicznych Korei Północnej zabiera głos. Zdecydowane słowa o sąsiedzie

Sztab generalny armii Korei Południowej zaraportował, że odpalone pociski krótkiego zasięgu pokonały w powietrzu dystans wynoszący od 240 do 700 kilometrów. Według doniesień ekspertów wojskowych Pjongjang wystrzelił rakiety z rodziny KN-23, które swoimi parametrami przypominają rosyjskie systemy rakietowe Iskander. Kolejne pokazy siły zbiegają się w czasie z wyraźnym zaostrzeniem sytuacji geopolitycznej na Półwyspie Koreańskim. Północnokoreańscy oficjele kategorycznie odrzucają możliwość prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z Seulem. Ostre stanowisko reżimu dobitnie przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Korei Północnej. Dyplomata wprost zaznaczył, że Korea Południowa wciąż stanowi największe zagrożenie dla stabilności i pozostaje:

„najbardziej wrogim państwem”

Wszelkie południowokoreańskie inicjatywy dążące do pokojowych rozmów polityk z Pjongjangu skwitował jako oderwane od rzeczywistości. Jednocześnie Korea Północna rozwija programy zbrojeniowe, w tym nuklearne. Kraj zacieśnia też relacje z innymi państwami, głównie z Rosją i Chinami.