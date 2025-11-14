Kim Kardashian pozwana! Chodzi o słynną taśmę i matkę

Sprawa taśmy z igraszkami Kim Kardashian skończy się w sądzie. Dawni kochankowie pozywają się nawzajem

Kiedy w 2003 roku powstawała taśma z miłosnymi igraszkami Kim Kardashian i Raya J, nasz świat wyglądał inaczej. Nie było jeszcze Facebooka (miał powstać w następnym roku), nie było Twittera (powstał w 2006), wirtualny świat dopiero zaczynał się kształtować. Podobnie jak pierwsze kariery ludzi, których dziś nie sposób już zliczyć - osób znanych z tego, że są znane. Nie będących aktorami, piosenkarzami czy kimkolwiek innym, a po prostu pojawiających się w mediach, pozujących do zdjęć i będących przedmiotem plotek. Jedną z takich osób były dwudziestokilkuletnia wtedy Kim Kardashian i równie młoda wówczas dziedziczka Paris Hilton. Kim pozostawała zdecydowanie w cieniu Paris, ale wszystko zmieniło się w 2007 roku, kiedy do sieci w tajemniczych okolicznościach wyciekła wspomniana taśma. Posypały się kontrakty reklamowe, Kim pozowała na okładce Playboya. Wkrótce została okrzyknięta właścicielką największej pupy w kosmosie. Razem z całą swoją rodziną zyskała sławę w reality show o klanie Kardashianów, a jego poszczególni członkowie zrobili kariery i zarobili potężne pieniądze. Pomyśleć, że wszystko zaczęło się od takiej taśmy! Dziś Kim Kardashian ma ambicje zostania prawniczką i zarabia jako bizneswoman. Nagranie z Rayem J zapewne jest czymś, o czym niekoniecznie chciałaby rozmawiać bez końca. Ale temat bezlitośnie wrócił!

„Pozew Kim Kardashian i Kris Jenner nie dotyczy zniesławienia - chodzi o rozgłos, władzę i karę”

Wszystko za sprawą Raya J, czyli drugiego i z oczywistych względów grającego równie główną rolę bohatera sławnej taśmy. Zapomniany muzyk zaczął rozpowiadać w mediach to, o czym niektórzy plotkowali już od początku. Wokalista przekonuje, że żadnego niekontrolowanego "wycieku" nie było, Kim o wszystkim wiedziała, a procederem zdobywania sławy w ten sposób kierowała Kris Jenner, czyli rodzona matka Kardashianki. W dodatku Ray J głosi, iż obie celebrytki są przedmiotem federalnego śledztwa pod kątem przestępczości zorganizowanej (!) oraz naruszyły umowę o zakazie publicznego odnoszenia się do taśmy, opowiadając o niej w swoim reality show. Kobiety gorąco wszystkiemu zaprzeczają. Jak podał portal TMZ, w końcu obie strony pozwały się nawzajem. Frywolna sprawa będzie więc rozpatrywana przez sąd, o ile nie dojdzie do jakiejś ugody, co jest nader prawdopodobne biorąc pod uwagę niekomfortową wizję omawiania źródeł taśmy na sali sądowej. „Pozew Kim Kardashian i Kris Jenner nie dotyczy zniesławienia — chodzi o rozgłos, władzę i karę” — stwierdził Ray J w dokumentach sądowych, cytowanych przez Page Six. Przekonuje, że Kim i jej matka są „wściekłe”, że on „nie chce już dłużej trzymać się ich bajek”.

Ray J is countersuing Kim Kardashian and Kris Jenner, claiming they all agreed to film and release their 2003 sex tape and that the "leaked without her consent" story is false.He says they later settled for $6 million and agreed not to mention the tape on The Kardashians, but… pic.twitter.com/yyxL7xCU6H— No Jumper (@nojumper) November 13, 2025

