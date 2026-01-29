Kim Kardashian ujawniła prawdę o Meghan i Harrym! Tak wlaśnie było?!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-01-29 13:20

Meghan Markle i książę Harry w listopadzie wybrali się na imprezę urodzinową Kris Jenner, a zdjęcia przedstawiające ich w towarzystwie Kardashianek pojawiły się w ich mediach społecznościowych. Ale po chwili... zniknęły! Co się stało? Czyżby uznali, że to nie do końca po królewsku kolegować się z tymi celebrytkami, a może poszło o coś jeszcze innego? Teraz Kim Kardashian uchyliła rąbka tajemnicy.

Harry i Meghan

i

Autor: AKPA Harry i Meghan

Kim Kardashian ujawnia kulisy usunięcia zdjęć Harry’ego i Meghan z mediów społecznościowych

Sprawa, która w listopadzie ubiegłego roku wywołała medialną burzę, wreszcie doczekała się oficjalnego wyjaśnienia. Kim Kardashian potwierdziła, że to książę Harry i Meghan Markle w listopadzie poprosili o usunięcie zdjęć z wystawnego przyjęcia urodzinowego Kris Jenner. Co dokładnie się stało? W mediach społecznościowych Kim Kardashian i Kris Jenner pojawiły się zdjęcia z przyjęcia z okazji 70. urodzin Jenner. Impreza odbyła się w Beverly Hills, w posiadłości Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez. Na fotografiach widoczni byli m.in. Harry i Meghan, w luźnej, towarzyskiej atmosferze, w otoczeniu hollywoodzkiej elity. Kilka godzin później zdjęcia zniknęły. Bez komunikatu. Bez wyjaśnień. W ich miejsce pojawiły się spekulacje: o zakazach publikacji, umowach poufności, konfliktach wizerunkowych i rzekomych naciskach ze strony Sussexów. Media szybko okrzyknęły całą sprawę mianem „photogate”.

"To było niewinne, ale wyglądało źle. Nie chcieli być kojarzeni z imprezowaniem w takim dniu"

Dopiero teraz Kim Kardashian postanowiła przerwać milczenie. W podcaście swojej siostry Khloé otwarcie przyznała, że decyzja o usunięciu zdjęć zapadła na prośbę Harry’ego i Meghan. Według Kim poszło o to, że zaraz po imprezie zaczęło się Remembrance Day, czyli Dzień Pamięci, podczas którego upamiętnia się poległych żołnierzy. „Myślę, że zdali sobie sprawę, że jest Dzień Pamięci i nie chcieli być widziani na imprezie, choć ona już się odbyła. A potem chyba zdali sobie sprawę, że to było takie głupie. Więc zdjęliśmy je, żeby uszanować Dzień Pamięci”. Kardashian podkreśliła, że zdjęcia zostały opublikowane za wiedzą i aprobatą Sussexów, a decyzja o ich usunięciu była spowodowana zmianą zdania – motywowaną względami wizerunkowymi i symbolicznymi. Z drugiej strony, tego samego dnia Harry i Meghan pojawili się na gali charytatywnej Baby2Baby, pozując do zdjęć m.in. z Sereną Williams. Te fotografie nie zostały usunięte. Kim Kardashian wyjaśniła różnicę wprost: wydarzenie dobroczynne to jedno, taniec i zabawa na prywatnej imprezie – coś zupełnie innego. "To było niewinne, ale wyglądało źle. Nie chcieli być kojarzeni z imprezowaniem w takim dniu" - tłumaczy Kim sławnych znajomych.

Super Express Google News
Sonda
Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej?
Z jakiego kraju pochodzą te święta? To tu narodziły się te tradycje
Pytanie 1 z 10
W jakim kraju obchodzono święto, które zapoczątkowało tradycję Halloween?
Co napisał Książę Harry?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MEGHAN MARKLE
KARDASHIAN KIM