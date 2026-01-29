Kim Kardashian ujawniła prawdę o Meghan i Harrym! Tak wlaśnie było?!

Kim Kardashian ujawnia kulisy usunięcia zdjęć Harry’ego i Meghan z mediów społecznościowych

Sprawa, która w listopadzie ubiegłego roku wywołała medialną burzę, wreszcie doczekała się oficjalnego wyjaśnienia. Kim Kardashian potwierdziła, że to książę Harry i Meghan Markle w listopadzie poprosili o usunięcie zdjęć z wystawnego przyjęcia urodzinowego Kris Jenner. Co dokładnie się stało? W mediach społecznościowych Kim Kardashian i Kris Jenner pojawiły się zdjęcia z przyjęcia z okazji 70. urodzin Jenner. Impreza odbyła się w Beverly Hills, w posiadłości Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez. Na fotografiach widoczni byli m.in. Harry i Meghan, w luźnej, towarzyskiej atmosferze, w otoczeniu hollywoodzkiej elity. Kilka godzin później zdjęcia zniknęły. Bez komunikatu. Bez wyjaśnień. W ich miejsce pojawiły się spekulacje: o zakazach publikacji, umowach poufności, konfliktach wizerunkowych i rzekomych naciskach ze strony Sussexów. Media szybko okrzyknęły całą sprawę mianem „photogate”.

"To było niewinne, ale wyglądało źle. Nie chcieli być kojarzeni z imprezowaniem w takim dniu"

Dopiero teraz Kim Kardashian postanowiła przerwać milczenie. W podcaście swojej siostry Khloé otwarcie przyznała, że decyzja o usunięciu zdjęć zapadła na prośbę Harry’ego i Meghan. Według Kim poszło o to, że zaraz po imprezie zaczęło się Remembrance Day, czyli Dzień Pamięci, podczas którego upamiętnia się poległych żołnierzy. „Myślę, że zdali sobie sprawę, że jest Dzień Pamięci i nie chcieli być widziani na imprezie, choć ona już się odbyła. A potem chyba zdali sobie sprawę, że to było takie głupie. Więc zdjęliśmy je, żeby uszanować Dzień Pamięci”. Kardashian podkreśliła, że zdjęcia zostały opublikowane za wiedzą i aprobatą Sussexów, a decyzja o ich usunięciu była spowodowana zmianą zdania – motywowaną względami wizerunkowymi i symbolicznymi. Z drugiej strony, tego samego dnia Harry i Meghan pojawili się na gali charytatywnej Baby2Baby, pozując do zdjęć m.in. z Sereną Williams. Te fotografie nie zostały usunięte. Kim Kardashian wyjaśniła różnicę wprost: wydarzenie dobroczynne to jedno, taniec i zabawa na prywatnej imprezie – coś zupełnie innego. "To było niewinne, ale wyglądało źle. Nie chcieli być kojarzeni z imprezowaniem w takim dniu" - tłumaczy Kim sławnych znajomych.

Kim and Khloe Kardashian finally clear up the #HarryandMeghan photogate scandal, but it leaves more questions than answers. So the Harkles thought photos at a party was disrespectful of Remembrance Day, but GOING to the party was ok? So if there aren’t photos, it didn’t happen?… pic.twitter.com/IKCwrs6LTt— Princess CarParkle 👑 (@unreMARKLEble) January 28, 2026

