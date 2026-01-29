Sharon Stone rozmawia z duchami! Szokujące wyznanie

Sharon Stone powiedziała w wywiadzie dla "Extra", że rozmawia z duchami i maluje ich portrety

Sharon Stone (68 l.) zasłynęła przede wszystkim rolą w "Nagim Instynkcie", filmie z 1992 roku. W ostatnich latach rzadziej pojawia się na wielkim ekranie, ale nadal jest obecna w showbiznesie. A to pokaże się w bikini, a to dosadnie coś skomentuje. Było też o niej głośno, gdy kilka lat temu zaczęła opowiadać o tym, co przeżyła, gdy doznała udaru i ledwo uszła z życiem. Gwiazda twierdzi, że widziała wtedy zaświaty. "Nagle ujrzałam wir białego, jasnego światła. Widziałam też swoich zmarłych przyjaciół! Ale to trwało bardzo krótko. Nagle wróciłam do swojego ciała. Nie boję się już śmierci, bo zrozumiałam, że tak naprawdę jest ona wspaniałym darem" - wyznała w 2016 roku w rozmowie z "Closer". Teraz ponownie uchyliła rąbka tajemnicy w kwestii życia po życiu! Sharon Stone twierdzi, że odkąd przeżyła śmierć kliniczną, ma regularny kontakt z duchami.

"Zaczął opowiadać mi, że utonął na statku, gdzie był przykuty łańcuchami do kadłuba tego statku"

„Myślę, że ten kanał naprawdę się otworzył, ponieważ tak wielu członków mojej rodziny zmarło, i to bardzo szybko w ciągu ostatnich trzech i pół roku. Naprawdę słyszę, jak ta wyższa świadomość do mnie przemawia. Kiedy te portrety zaczęły do ​​mnie docierać, naprawdę do mnie przemówiły” - powiedziała w wywiadzie dla "Extra", mając na myśli malowane przez siebie obrazy. Według niej to duchy zmarłych podpowiadają jej, jak wyglądały, a potem opowiadają coś o sobie. „Ponieważ wierzę w uniwersalną świadomość, wierzę, że ktoś pozwolił mi wejść w swoją świadomość, abym mogła namalować ten portret kogoś, kogo nie znam. Czuję się tym tak bardzo pobłogosławiona”. Jak relacjonuje, pewnego razu nawiązała kontakt z duchem jakiegoś nieznajomego mężczyzny. „W końcu, kiedy zaczął ze mną rozmawiać, było to dla mnie traumatyczne przeżycie, zaczął opowiadać mi, że utonął na statku, gdzie był przykuty łańcuchami do kadłuba tego statku… Kiedy go malowałam i doświadczyłam tej traumy związanej z tym, że był przykuty łańcuchami, tonął i nie mógł się uwolnić, malowanie tego obrazu było dla mnie bardzo przygnębiające” - opowiada Sharon Stone.

Sonda Lubisz opowieści o duchach? Tak, uwielbiam Nie Nie. Trochę mnie przerażają Czasami

Sharon Stone, 67, reveals she talks to the spirits of DEAD people... 25 years after she almost died https://t.co/FoAF1JCGFy— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 28, 2026

QUIZ. Czy masz zdolności paranormalne? Magiczny quiz odsłoni prawdę Pytanie 1 z 10 Czasami po prostu coś sprawia, że bezgranicznie ufam obcej osobie lub uciekam od niej jak najdalej Nie, najpierw trzeba kogoś poznać, by móc go ocenić Czasem mam taką intuicję, ale nie zawsze jej słucham Tak, często mam irracjonalne myśli o ledwo znanych osobach Następne pytanie